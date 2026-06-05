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Još malo je ostalo do početka Svetskog prvenstva.

Reprezentacije će se boriti za titulu najboljeg na planeti, a napadači za trofej namenjen najboljem strelcu. Da li znate ko je sve bio najbolji strelac na Mundijalu od prvog, do poslednjeg? Sve je započeo Giljermo Stabile, a završio Kilijan Mbape.

Kilijan Mbape Foto: YOAN VALAT/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA, ADAM RICHINS/EPA

Evo i kompletne liste...

1930 - Giljermo Stabile 8 golova

1934 - Oldrih Nejedli 5

1938 - Leonidas 7

1950 - Ademir 8

1954 - Šandor Kočiš 11

1958 - Žist Fonten 13

1962 - Dražen Jerković, Garinča, Vava, Leonel Sančes, Valentin Ivanov, Florijan Albert 4

1966 - Euzebio 9

1970 - Gerd Miler 10

1974 - Gregor Lato 7

1978 - Mario Kempes 6

1982 - Paolo Rosi 6

1986 - Gari Lineker 6

1990 - Salvatore Skilaći 6

1994 - Oleg Salenko, Hristo Stoičkov 6

1998 - Davor Šuker 6

2002 - Ronaldo 8

2006 - Miroslav Kloze 5

2010 - Dijego Forlan, Tomas Miler, Vesli Snajder, David Vilja 5

2014 – Hames Rodriges 6

2018 - Hari Kejn 6

2022 - Kilijan Mbape 8

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