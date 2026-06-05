OD STABILEA, DO MBAPEA! Ovo je lista najboljih strelaca na svim Mundijalima!
Još malo je ostalo do početka Svetskog prvenstva.
Reprezentacije će se boriti za titulu najboljeg na planeti, a napadači za trofej namenjen najboljem strelcu. Da li znate ko je sve bio najbolji strelac na Mundijalu od prvog, do poslednjeg? Sve je započeo Giljermo Stabile, a završio Kilijan Mbape.
Evo i kompletne liste...
1930 - Giljermo Stabile 8 golova
1934 - Oldrih Nejedli 5
1938 - Leonidas 7
1950 - Ademir 8
1954 - Šandor Kočiš 11
1958 - Žist Fonten 13
1962 - Dražen Jerković, Garinča, Vava, Leonel Sančes, Valentin Ivanov, Florijan Albert 4
1966 - Euzebio 9
1970 - Gerd Miler 10
1974 - Gregor Lato 7
1978 - Mario Kempes 6
1982 - Paolo Rosi 6
1986 - Gari Lineker 6
1990 - Salvatore Skilaći 6
1994 - Oleg Salenko, Hristo Stoičkov 6
1998 - Davor Šuker 6
2002 - Ronaldo 8
2006 - Miroslav Kloze 5
2010 - Dijego Forlan, Tomas Miler, Vesli Snajder, David Vilja 5
2014 – Hames Rodriges 6
2018 - Hari Kejn 6
2022 - Kilijan Mbape 8
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