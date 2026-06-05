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Fudbalska reprezentacija Francuske je po mnogima prvi favorit da osvoji predstojeće Svetsko prvenstvo, ali "trikolori" su sinoć u prijateljskom meču protiv Obale Slonovače u Nantu dobili "šamarčinu", izgubili sa 1:2 i jasno su upozoreni pred završni turnir u SAD, Meksiku i Kanadi.

Selektor Didije Dešan nije previše zabrinut zbog poraza, a posle utakmice je poručio sledeće:

"Poraz nikad nije prijatan, iako smo u prvom poluvremenu uradili dosta dobrih stvari", kazao je Dešan i dodao:

1/6 Vidi galeriju Didije Dešan Foto: Baptiste Autissier / PsnewZ / Profimedia

"U drugom delu napravili smo mnogo izmena, ali to nije izgovor. Posle pauze nismo bili na istom nivou, a oni su doneli mnogo brzine u igru. Sličan tip protivnika čeka nas i 16. juna."

Selektor Francuske smatra da bi ovaj poraz mogao biti koristan ako spreči njegove igrače da postanu previše samouvereni pred početak prvenstva.

"Ovo je podsetnik, ako nam je uopšte bio potreban, da ne mislimo da smo bolji nego što jesmo", završio je Dešan.

Podsetimo, Francuska će na SP igrati u jakoj grupi I sa Norveškom, Senegalom i Irakom.

Kurir Sport / Sportske.net

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