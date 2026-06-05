Brazilski fudbaler Nejmar propustiće predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Egipta jer se i dalje oporavlja od povrede lista, saopštila je Brazilska fudbalska konfederacija.
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NEJMAR PROPUŠTA PRIJATELJSKI MEČ SA EGIPTOM: I dalje se oporavlja od povrede
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"Nejmar neće putovati sa delegacijom u Klivlend. Ostaće u Nju Džersiju i ići će na fizikalnu terapiju jer pojačava program oporavka", navodi se u saopštenju.
Najbolji strelac reprezentacije Brazila pauzira zbog istegnuća lista.
Brazil i Egipat igraju u subotu u Klivlendu pripremnu utakmicu za Svetsko prvenstvo, koje 11. juna počinje u SAD, Kanadi i Meksiku.
Stručni štab Brazila nada se da će 34-godišnji fudbaler biti spreman za prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu, 13. juna protiv Maroka.
Petostruki svetski šampion igraće u Grupi C sa Haitijem, Marokom i Škotskom.
Egipat će u Grupi G igrati sa Belgijom, Iranom i Novim Zelandom.
(Beta)
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