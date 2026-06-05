Slušaj vest

Visoke cene ulaznica, skupa putovanja između gradova domaćina i zabrinutost zbog ulaska u Sjedinjene Američke Države naveli su brojne navijače da odustanu od putovanja ili značajno skrate boravak na turniru.

Britanac Majk Vilson, koji je prisustvovao na četiri prethodna svetska prvenstva, odlučio je da ovog leta ostane u Evropi i deo turnira prati sa plaže u Portugalu.

Argentinski oftalmolog Emiliano Bekera, koji je na prethodnim Mundijalima pratio reprezentaciju Argentine kroz čitavu nokaut fazu, ovog puta planira da prisustvuje samo dvema utakmicama grupne faze pre povratka kući.

Sličnu odluku doneo je i Holanđanin Peter Bergaker, koji je 2010. godine putovao u Južnu Afriku kako bi gledao finale Svetskog prvenstva. Bez obzira na uspeh Holandije ovog leta, kaže da neće putovati u SAD.

Iako nije poznato koliko će navijača na kraju odustati od odlaska na turnir, pojedini pokazatelji ukazuju na slabije interesovanje od očekivanog. U više gradova domaćina hotelske rezervacije za sada su ispod predviđenog nivoa, dok je Udruženje turističkih agencija Urugvaja saopštilo da je organizovalo putovanja za oko 3.000 navijača, znatno manje nego za prethodna svetska prvenstva.

Jedan od glavnih razloga su cene ulaznica. Na Mundijalu u Kataru 2022. godine najjeftinije karte za utakmice grupne faze koštale su 69 dolara, dok su za ovogodišnji turnir dostizale cenu od 265 dolara.

Dodatno nezadovoljstvo izazvao je sistem preprodaje ulaznica. Za razliku od prethodnih prvenstava u Rusiji i Kataru, gde je preprodaja po višim cenama bila ograničena, Fifa je ovog puta dozvolila vlasnicima da karte prodaju po cenama koje sami odrede, uz proviziju od 30 odsto koja pripada organizatoru.

Japanski navijač Tomonori Akucu, koji će prisustvovati šestom uzastopnom Svetskom prvenstvu, ocenio je da su organizatori pokazali "potpuni nedostatak gostoprimstva", navodeći visoke cene karata, smeštaja i ulaznica za navijačke zone.

"Moj utisak je jednostavan, ovo je Amerika, vrhunac kapitalizma", rekao je Akucu.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Bekera je naveo da je za utakmicu Argentine protiv Jordana u Dalasu platio čak 1.200 dolara na sekundarnom tržištu.

"To je potpuno ludo. Reč je samo o utakmici grupne faze", rekao je argentinski navijač i dodao da su cene eliminacione faze za njega nedostižne.

Sociolog sporta sa "Loughborough University" Mark Dojdž upozorio je da rast troškova preti da sa tribina udalji upravo najstrastvenije navijače koji su decenijama bili zaštitni znak svetskih prvenstava.

"Većina ljudi koji kupuju najskuplje ulaznice nisu najvatreniji navijači, već imućni posetioci koji plaćaju jedinstveno iskustvo", rekao je Dojdž.

Ipak, među navijačima koji ne odustaju nalaze se brojni Škoti, čija će reprezentacija igrati na Svetskom prvenstvu prvi put posle 28 godina. Uprkos visokim cenama, mnogi su odlučni da prisustvuju istorijskom nastupu svoje selekcije.

Pored finansijskih prepreka, deo navijača izražava zabrinutost i zbog američkih viznih pravila. Za razliku od Rusije 2018. i Katara 2022. godine, gde su procedure za ulazak navijača bile pojednostavljene, mnogi strani državljani i dalje moraju da prolaze kroz redovan vizni postupak.

Američke vlasti odbacuju tvrdnje da će navijači biti nepoželjni gosti. Direktor Radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo, Endru Đulijani, poručio je da su dobrodošli i najverniji navijači i oni koji prvi put dolaze na turnir.

Ipak, pojedini evropski navijači navode da su političke okolnosti dodatni razlog za odustajanje od putovanja. Holandski navijač Bergaker rekao je da ga politika predsednika Donald Trump prema evropskim saveznicima odvraća od odlaska u SAD.

"Dok je Tramp predsednik, ovaj navijač Holandije neće dolaziti", poručio je Bergaker.

(Beta)