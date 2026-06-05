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Svetska kuća fudbala saopštila je da su sporne ulaznice poništene, a da je navijačima ponuđena mogućnost da ih ponovo kupe po punoj ceni.

"Fifa može da potvrdi da je približno 60 navijača 3. juna dobilo obaveštenje o ulaznicama koje su im bile dodeljene bez naplate zbog prethodnog problema sa plaćanjem tokom procesa kupovine", navodi se u saopštenju, a prenosi Bi Bi Si (BBC).

Fifa je dodala da žali zbog nastale situacije i eventualnih neprijatnosti za kupce.

Prema navodima "Ticket Talk Networka", naloga na društvenim mrežama koji prati probleme sa prodajom ulaznica, pogođeni navijači dobili su rok od sedam dana da plate karte, u suprotnom će one biti uklonjene sa njihovih korisničkih naloga.

Kako prenose mediji, sporne ulaznice odnosile su se na utakmice grupne faze koje će biti igrane u Torontu.

Svetsko prvenstvo, čiji su domaćini Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko, počinje 11. juna.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Ovo je najnoviji u nizu problema sa prodajom karata sa kojima se Fifa suočava uoči početka turnira. Iako je ranije najavljivala da će stadioni biti rasprodati, manje od nedelju dana pre početka takmičenja za pojedine utakmice i dalje ima slobodnih mesta.

Dodatni pritisak na Fifa stigao je prošle nedelje kada su državni tužioci Njujorka i Nju Džersija pokrenuli istragu o prodaji ulaznica zbog optužbi da su cene veštački povećavane i da su navijači dovođeni u zabludu.

Fifa za prodaju karata koristi sistem takozvanog "varijabilnog određivanja cena", što znači da se cene ulaznica menjaju tokom prodajnih faza u zavisnosti od potražnje i raspoloživosti mesta.

Poslednja otvorena faza prodaje ulaznica počela je u aprilu, a iz Fifa su tada naveli da bi dodatne količine karata mogle da budu puštane u prodaju sve do početka utakmica.

(Beta)