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Fifa je objavila detalje kako će raspodeliti deo prihoda klubova za one čiji su igrači među 1.248 izabranih za 48 reprezentacija na Svetskom prvenstvu i prvi put za one koji su bili pozvani za 905 utakmica u kvalifikacijama.

Svetska kuća fudbala navela je da će igrači koji su nastupali u kvalifikacijama zaraditi 2.360 dolara po utakmici klubovima za koje su bili registrovani u tom periodu.

Hiljade klubova širom sveta mogle bi da dobiju novac pošto je 209 reprezentacija igralo utakmice. Samo Eritreja i Rusija nisu učestvovale.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Mančester siti je dao najviše igrača - 19 za Svetsko prvenstvo koje u četvrtak počinje u SAD, Kanadi i Meksiku.

Više miliona dolara dobiće i Bajern Minhen čijih je 18 fudbalera, kao i finalisti Lige šampiona dvostruki uzastopni šampion Pari Sen Žermen i Arsenal, koji imaju po 16 igrača.

Fifa je 2023. godine dogovorila da će nagradni fond za ovogodišnji Mundijal biti 355 miliona dolara, od čega će 250 miliona biti dodeljeno klubovima čiji su igrači na Svetskom prvenstvu, a 100 miliona klubovima za igrače koji su igrali u kvalifikacijama.

Preostalih pet miliona dolara pokriće administrativne troškove.

(Beta)