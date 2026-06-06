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Kada se pomene Svetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi, mnogi ljubitelji fudbala odmah se sete i Larise Rikelme. Atraktivna manekenka iz Paragvaja tada je preko noći postala globalna senzacija, iako nijedan meč nije gledala sa stadiona. Šesnaest godina kasnije, Larisa će konačno imati priliku da Mundijal prati uživo i to u potpuno novoj ulozi.

Tokom šampionata 2010. godine fotografije Larise Rikelme obišle su svet. Na njima je mobilni telefon držala između grudi dok je sa hiljadama navijača na ulicama Asunsiona pratila nastupe reprezentacije Paragvaja. Upravo te fotografije učinile su je jednom od najprepoznatljivijih navijačica u istoriji fudbalskih prvenstava.

1/5 Vidi galeriju Čuvena Larisa Rikelme - evo kako izgleda danas Foto: Printscreen

Popularnost je bila tolika da su mnogi verovali da se Larisa nalazi u Južnoj Africi zajedno sa reprezentacijom. Legendarni paragvajski golman Hoze Luis Čilavert navodno ju je čak pozvao da se pridruži ekipi i podrži nacionalni tim sa tribina tokom turnira.

Posle Mundijala njena karijera doživela je veliki uspon. Zahvaljujući ogromnoj medijskoj pažnji dobila je brojne poslovne angažmane širom sveta, uključujući Peru, Čile, Venecuelu, Kinu, Južnu Koreju i Španiju. Upravo u Španiji stekla je nadimak „Devojka Mundijala“, koji je prati sve do danas.

1/6 Vidi galeriju POKAZALA ATRIBUTE: Larisa Rikelme najavila Mundijal na svoj način Foto: Fejsbuk

Iako je njeno ime godinama bilo sinonim za svetska prvenstva, Larisa do sada nikada nije prisustvovala Mundijalu kao akreditovani gost ili navijač na stadionima. To će se promeniti na narednoj planetarnoj smotri, gde će prvi put uživo pratiti utakmice najboljih reprezentacija sveta.

Pored toga što će biti među navijačima na tribinama, Larisa Rikelme će imati i profesionalnu ulogu. Kako je najavljeno, radiće kao novinarka i izveštavaće sa pojedinih utakmica, što predstavlja novo poglavlje u njenoj karijeri i svojevrsni povratak na veliku fudbalsku scenu na kojoj je stekla svetsku slavu.

Tako će jedna od najpoznatijih navijačica u istoriji fudbala, nakon punih 16 godina, konačno doživeti Mundijal iz prve ruke – ne samo kao navijač, već i kao medijski izveštač sa najvećeg sportskog događaja na planeti.