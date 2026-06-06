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Četiri nacije debitovaće na predstojećem Svetskom prvenstvu, koje se od 11. juna do 19. jula održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Malo karipsko ostrvo Kurasao postalo je najmanja nacija po broju stanovnika koja se plasirala na Mundijal. Prema podacima iz prošlog januara to ostrvo ima 156.115 stanovnika (primera radi u Kragujevcu živi 171.000 ljudi).

Kurasao, koji je postao država u okviru Kraljevine Holandije tek 2010. godine, igraće u Grupi E sa Nemačkom, Obalom Slonovače i Ekvadorom.

1/7 Vidi galeriju Detalji sa meča Jamajka - Kurasao Foto: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

Zelenortska Ostrva su treća najmanja nacija, posle Kurasaa i Islanda, koja se plasirala na Svetsko prvenstvo. Ova selekcija je bila prva u svojoj kvalifikacionoj grupi ispred Kameruna.

Zelenortska Ostrva, arhipelag od 10 ostrva u Atlantskom okeanu sa populacijom manjom od 525.000 stanovnika, stekla su nezavisnost od Portugala 1975. godine. Ova reprezentacija će igrati u Grupi H sa Španijom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.

Tu su i dva debitanta iz Azije, Uzbekistan i Jordan.

Uzbekistanci, koji su bili polufinalisti Kupa Azije 2011. godine, okončali su dugo čekanje na plasman na Svetsko prvenstvo pod vođstvom Fabija Kanavara, nekadašnjeg kapitena Italije i osvajača Svetskog prvenstva 2006. godine.

Ova selekcija se može pohvaliti igračima kao što su defanzivac Mančester sitija Abdukodir Husanov i nekadašnji napadač Rome Eldor Šomurodov i nadaju se da će ostaviti dobar utisak u Grupi K u kojoj su Portugal, Kolumbija i Demokratska Republika Kongo.

Jordan je treću rundu kvalifikacija u Aziji završio iza Južne Koreje, sa četiri pobede i četiri remija iz 10 utakmica. Trenutno 64. reprezentacija na svetu stigla je do finala Kupa Azije 2023. godine gde je izgubila od domaćina Katara.

Argentina, Alžir i Austrija biće protivnici Jordana u Grupi J.