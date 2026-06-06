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Osmorica fudbalera starijih od 40 godina, uključujući Kristijana Ronalda, igraće na predstojećem Svetskom prvenstvu, što je više nego na svim prethodnim turnirima zajedno.

U prethodna 22 izdanja Svetskog prvenstva, od 1930. do 2022. godine, igrala su samo sedmorica igrača starijih od 40 godina. Italijanski golman Dino Zof bio je prvi, u Španiji 1982. godine, dok je meksički čuvar mreže Alfredo Talavera bio poslednji, u Kataru 2022. godine.

Ovaj broj igrača starijih od 40 godina sada će znatno povećati, a svi oni su nesumljivo spremni da svetu dokažu da su godine samo broj. Krejg Gordon, Škotska Golman Škotske Gordon će biti najstariji igrač na ovogodišnjem turniru i drugi najstariji u istoriji Svetskih prvenstava, posle egipatskog golmana Esama el Hadarija koji je u Rusiji 2018. godine igrao sa 45 godina i pet meseci. ; Rođen 31. decembra 1982. godine, škotski golman će imati 43 godine i pet meseci kada turnir počne. Više od 22 godine igra za Škotsku, proveo je pet sezona u Sanderlendu i bio je neverovatno blizu osvajanja škotske lige sa Hartsom ove sezone. Ovo će biti njegovo prvo Svetsko prvenstvo, a Škotska se vraća na najveću svetsku scenu prvi put od Francuske 1998. godine.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia, Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

Kristijano Ronaldo, rođen 5. februara 1985. godine, dve decenije nakon svog prvog Svetskog prvenstva i dalje juri jedno od retkih dostignuća koja nedostaju u njegovoj sjajnoj karijeri. Eventualni trijumf sa Portugalom učinio bi ga najstarijim osvajačem Svetskog prvenstva u istoriji, prestigavši Zofa koji je podigao trofej sa Italijom sa 40 godina. Turnir u SAD, Kanadi i Meksiku takođe pruža Ronaldu priliku da se približi još jednom dostignuću - 1.000 zvaničnih reprezentativnih nastupa.

Giljermo Očoa, Meksiko Kada bi se Meksiko plasirao u svoje prvo polufinale Svetskog prvenstva, Očoa bi turnir završio u 41. godini, pošto je rođen 13. jula 1985. godine. Njegovo putovanje na Svetskim prvenstvima počelo je u Nemačkoj 2006. godine, a sada će se pridružiti Ronaldu i Lionelu Mesiju u ekskluzivnoj grupi sa čak šest nastupa na Mundijalima. Očoa ovog puta nije ni bio u planovima za Svetsko prvenstvo, ali je ozbiljna povreda Luisa Malagona otvorila put njegovom povratku u reprezentaciju.

Luka Modrić, Hrvatska Modrić je bio u srcu najlepših trenutaka Hrvatske na Svetskom prvenstvu, pomažući nacionalnom timu da osvoji drugo mesto 2018. i treće mesto 2022. godine. Kao ključna figura zlatne generacije "vatrenih", Modrić je napustio Real Madrid na početku sezone, a pripreme za ovo Svetsko prvenstvo završio je u Milanu. Sada sa 40 godina i devet meseci, vratiće se na scenu gde je napisao neka od najvećih poglavlja svoje sjajne karijere.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Edin Džeko, Bosna i Hercegovina Rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine po broju nastupa i najbolji strelac svih vremena napunio je 40 godina u martu i to je proslavio pomažući svojoj zemlji da se plasira na Svetsko prvenstvo pobedom protiv Italije u baražu. Džeko i "zmajevi" se spremaju za svoj povratak na najveću fudbalsku scenu, 12 godina posle svog jedinog prethodnog nastupa. Džeko na Mundijal stiže u sjajoj formi pošto je pomogao Šalkeu da se vrati u Bundesligu.

Fernando Muslera, Urugvaj Prvi golman Urugvaja na Svetskim prvenstvima 2010, 2014. i 2018. godine i rezervni golman u Kataru 2022. godine, Muslera se vratio u reprezentaciju u martu ove godine, nakon što ga je selektor Marselo Bijelsa prethodno izostavljao. Muslera će svakako biti velika podrška saigračima na ovom Svetskom prvenstvu, a oni će sigurno pokušati da mu ulepšaju dan kada 16. juna napuni 40 godina.

Manuel Nojer, Nemačka Jedan od najboljih golmana svoje generacije, oprostio se od reprezentacije posle Evropskog prvenstva 2024. godine. Kasnije je, međutim, promenio mišljenje, a njegov povratak bio je glavna vest kada je objavljen tim Nemačke za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, koje će biti njegovo peto. Poslednji preostali član nemačke reprezentacije koja je osvojila Svetsko prvenstvo 2014. godine, takmičiće se na ovom turniru sa 40 godina i dva meseca.

Vozinja, Zelenortska Ostrva Vozinja je imao 39 godina da su Zelenortska Ostrva osigurala svoj prvi plasman na Svetsko prvenstvo. Ovaj golman je tokom priprema, 3. juna, napunio 40 godina, a njegova reprezentacija je pobedom protiv Srbije od 3:0 pokazala da je ozbiljna. On je za reprezentaciju odigrao 88 utakmica od debija 2012. godine.