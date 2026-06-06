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Sjedinjene Američke Države odbile su da izdaju vize delu stručnog i administrativnog osoblja fudbalske reprezentacije Irana, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost u FIFA i otvorilo pitanje jednakog tretmana svih učesnika Mundijala.

Prema navodima iranskih medija, svi igrači iz sastava od 26 fudbalera dobili su dozvolu za ulazak u SAD, ali je više od deset članova delegacije ostalo bez viza. Među njima su tim menadžer Mehdi Mohamadnabi, generalni sekretar Fudbalskog saveza Irana Hedajat Mombeini, kao i nekoliko članova medicinskog i analitičkog tima.

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Posebnu pažnju izazvala je informacija da je bez vize ostao i predsednik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Tadž, koji je prethodnih meseci upozoravao da bi američka ograničenja mogla ozbiljno da ugroze pripreme njegove reprezentacije za najveći fudbalski događaj na svetu.

Situacija je postala toliko ozbiljna da su se u rešavanje problema uključili i najviši zvaničnici FIFA. Predsednik FIFA Đani Infantino i njegovi saradnici navodno su vodili intenzivne razgovore sa iranskim predstavnicima iza zatvorenih vrata kako bi sprečili ono što pojedini mediji već nazivaju jednom od najvećih diplomatskih kriza u istoriji Svetskih prvenstava.

Iran je zbog cele situacije već promenio prvobitne planove. Umesto baze u Tusonu u Arizoni, reprezentacija će boraviti u Tihuani u Meksiku kako bi što manje vremena provodila na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država.

1/7 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: Herrmann Agenturfotografie / Alamy / Profimedia

Iranski zvaničnici poručuju da domaćini Svetskog prvenstva imaju obavezu da svim reprezentacijama obezbede jednake uslove.

"Kvalifikovali smo se za Svetsko prvenstvo i moraju nam biti obezbeđeni najbolji mogući uslovi. U fudbalu postoji fer-plej i sve zemlje moraju imati jednake mogućnosti" - poručio je Tadž.

Iran bi grupnu fazu Mundijala trebalo da otvori 15. juna utakmicom protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu, a potom ga očekuju dueli sa Belgijom i Egiptom. Međutim, pitanje je da li će reprezentacija na te mečeve krenuti sa kompletnim stručnim štabom, jer borba za vize i dalje traje.