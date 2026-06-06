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Fudbaler Paragvaja Hulio Ensiso propustiće prva dva meča na Svetskom prvenstvu zbog povrede koju je zadobio u prijateljskoj utakmici protiv Nikaragve igrane noćas.

Paragvaj je noćas u Asunsionu deklasirao Nikaragvu (4:0) ali je meč ostao u senci povrede fudbalera Strazbura. Sredinom prvog poluvremena, posle starta jednog igrača Nikaragve, Ensiso je morao da napusti teren, a posle meča je selektor Paragvaja Gustavo Alfaro saopštio da će 22-godišnji ofanzivni vezista pauzirati dve nedelje.

Paragvajci slave odlazak na Mundijal Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia

To znači da Ensiso neće igrati 12. juna protiv Sjedinjenih Američkih Država i 19. juna protiv Turske, ali će biti spreman do meča protiv Australije 25. juna.

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Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir