Loše vesti za Paragvaj. Povređen Hulio Ensiso.
FIFA WC 2026
PARAGVAJCI SLAVILI PLASMAN NA MUNDIJAL, PA DOŽIVELI ŠAMAR... Bitan igrač pauzira dve nedelje
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Fudbaler Paragvaja Hulio Ensiso propustiće prva dva meča na Svetskom prvenstvu zbog povrede koju je zadobio u prijateljskoj utakmici protiv Nikaragve igrane noćas.
Paragvaj je noćas u Asunsionu deklasirao Nikaragvu (4:0) ali je meč ostao u senci povrede fudbalera Strazbura. Sredinom prvog poluvremena, posle starta jednog igrača Nikaragve, Ensiso je morao da napusti teren, a posle meča je selektor Paragvaja Gustavo Alfaro saopštio da će 22-godišnji ofanzivni vezista pauzirati dve nedelje.
Paragvajci slave odlazak na Mundijal Foto: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia
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To znači da Ensiso neće igrati 12. juna protiv Sjedinjenih Američkih Država i 19. juna protiv Turske, ali će biti spreman do meča protiv Australije 25. juna.
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