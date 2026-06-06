Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

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Fudbalska reprezentacija Irana priprema se za današnji polazak iz Turske u trening kamp u Meksiko, gde će boraviti tokom predstojećeg Svetskog prvenstva. Iranska državna televizija prenela je da pojedini članovi Fudbalskog saveza Irana još nisu dobili vize za ulazak u SAD.

Među 14 članova delegacije koji nisu dobili vize su generalni sekretar Saveza Hedajet Mobeini i potpredsednik Mehdi Mohamad Nabi.

Učešće Irana na Svetskom prvenstvu, koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku, bilo je neizvesno zbog rata sa Izraelom i SAD. Zbog problema sa vizama iranska reprezentacija morala je da promeni trening bazu iz Tusona u Arizoni, u meksičku Tihuanu, koja se nalazi na granici sa Kalifornijom.

Fudbalska reprezentacija Irana će prvu utakmicu na turniru igrati u Inglvudu protiv Novog Zelanda 15. juna. Na istom mestu u drugom kolu Iran će 21. juna igrati protiv Belgije, a grupnu fazu će završiti 26. juna u Sijetlu utakmicom protiv Egipta.

Ekipa se pripremala u Antaliji, a delegacija je dobila vize u meksičkoj ambasadi u Ankari.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je početkom marta da zbog rata ne bi bilo prikladno da Iran učestvuje na Mundijalu, iz bezbednosnih razloga. SAD i Izrael napali su Iran 28. februara.

Iranski zvaničnici su zatim objavili da reprezentacija neće igrati na turniru koji se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, Kanadi i Meksiku, ali je fudbalska reprezentacija saopštila da niko ne može da je spreči da učestvuje.

Fudbalski savez Irana je potom tražio da svoje utakmice igra u Meksiku, ali je predsednik Fifa Đani Infantino u više navrata rekao da se raspored takmičenja neće menjati i da će Iran igrati u SAD.