Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

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Sjedinjene Američke Države (SAD) odbile su da izdaju vize delu stručnog i administrativnog osoblja fudbalske reprezentacije Irana uoči Svetskog prvenstva 2026. godine, koje će zajednički organizovati SAD, Kanada i Meksiko.

Prema navodima iranskih medija, svi igrači u 26-članom sastavu dobili su odobrenje za ulazak u SAD, ali je više članova stručnog štaba i administracije ostalo bez viza. Među njima su tim menadžer Mehdi Mohamadnabi, generalni sekretar Fudbalskog saveza Irana Hedajat Mombeini, kao i nekoliko članova medicinskog i analitičkog tima.

1/4 Vidi galeriju Mehdi Taremi kapiten reprezentacije Irana Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Kako prenosi "TV Press", američke vlasti odbile su ulazak i predsedniku Fudbalskog saveza Irana Mehdiju Tadžu. Prema pisanju Njujork tajmsa, više od deset članova iranske delegacije nije dobilo vizu, što je izazvalo zabrinutost zbog logističkih priprema reprezentacije za predstojeći turnir.

Odluka je doneta uprkos višemesečnim razgovorima između FIFA i iranskih fudbalskih zvaničnika, koji su imali za cilj da obezbede nesmetano učešće Irana na Mundijalu. Predsednik FIFA Đani Infantino i drugi visoki funkcioneri navodno su vodili razgovore sa iranskim vlastima iza zatvorenih vrata kako bi sprečili eskalaciju situacije koju pojedini ocenjuju kao jednu od najvećih diplomatskih kriza u istoriji Svetskih prvenstava.

Iranske vlasti ističu da zemlje domaćini imaju obavezu da svim kvalifikovanim reprezentacijama obezbede jednake uslove za takmičenje, pozivajući se na principe fer-pleja.

- Kvalifikovali smo se za Svetsko prvenstvo i moraju nam biti obezbeđeni najbolji uslovi za odigravanje utakmica. U fudbalu postoji princip fer-pleja i sve zemlje moraju imati jednake mogućnosti - izjavio je Tadž za Njujork tajms.

Iran će grupnu fazu Svetskog prvenstva igrati na zapadnoj obali SAD. Prvi meč očekuje ga protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna, nakon čega će se sastati sa Belgijom, takođe u Los Anđelesu, dok će protiv Egipta igrati u Sijetlu.

Zbog problema sa vizama, svi zvaničnici i članovi stručnog štaba pratiće reprezentaciju iz Meksika, dok se nastavljaju napori da im bude odobren ulazak u SAD. Iranski savez je, u dogovoru sa FIFA, već promenio planove i umesto prvobitno predviđenog kampa u Tusonu, u Arizoni, bazu za Mundijal premestio u Tihuanu u Meksiku kako bi se smanjilo vreme boravka ekipe na američkoj teritoriji.

Situacija dodatno komplikuje pripreme iranske reprezentacije i otvara pitanja o primeni sportskih i diplomatskih standarda tokom jednog od najvećih sportskih događaja na svetu.

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