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Fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su sa Panamom (1:1) u poslednjoj proveri pred početak Svetskog prvenstva, ali rezultat je ovog puta bio u drugom planu. Ono o čemu se priča jeste atmosfera kakvu retko koja reprezentacija može da napravi hiljadama kilometara daleko od kuće.

Sent Luis je na nekoliko sati postao Zenica...

Skoro 20.000 navijača Bosne i Hercegovine okupilo se na tribinama "Enerdžajzer Parka" i pretvorilo ga u pravo more plavo-žutih boja. Zastave, pesma i baklje obeležili su dan u američkom gradu, a prizori sa ulica nekoliko sati pre utakmice obišli su region.

Vrhunac atmosfere usledio je pred početak susreta.

Dok su se igrači zagrevali, sa razglasa je odjeknuo legendarni hit Halida Bešlića "Ljiljani", pesma koja je poslednjih godina postala svojevrsni zaštitni znak reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hiljade glasova u istom trenutku zapevale su zajedno sa Halidom, a stadion je eruptirao mnogo pre prvog sudijskog zvižduka.

Kada je meč počeo, izabranici Sergeja Barbareza uzvratili su navijačima na najbolji mogući način.

Bosna i Hercegovina stigla je do vođstva u 23. minutu. Amar Dedić je sjajno probio po desnoj strani i poslao upotrebljiv centaršut, a Nikola Katić se najbolje snašao u šesnaestercu i glavom zatresao mrežu Paname za oduševljenje na tribinama.

Delovalo je da će Zmajevi na odmor otići sa prednošću, ali je Panama u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena stigla do izjednačenja. Posle kornera nastala je velika gužva pred golom BiH, a Điovani Ramos je iskoristio odbitak i savladao Nikolu Vasilja za 1:1.

U nastavku su oba selektora izvršila veliki broj izmena, pa je ritam utakmice opao. Panama je imala više loptu u nogama, ali je BiH bila opasnija kada je prilazila protivničkom golu.

Najbliži pogotku bio je Memić u 77. minutu, kada je posle preciznog udarca pogodio stativu. Samo nekoliko minuta pre kraja veliku priliku imao je i Alajbegović, ali je golman Paname sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Na kraju je ostalo 1:1, rezultat koji neće previše promeniti utiske pred početak Mundijala.

Ono što će ostati upamćeno jeste scena sa tribina. Hiljade navijač BIH napravile su atmosferu za pamćenje, pokazavši da Zmajevi ni na drugom kraju sveta nisu sami.

Ako je suditi po onome što se videlo u Sent Luisu, reprezentacija Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu imaće spektakularnu podršku.