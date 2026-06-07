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Navijači Bosne i Hercegovine postali su apsolutni hit na društvenim mrežama.

Dok su fudbaleri BIH na terenu odrađivali poslednju proveru pred početak Mundijala, navijači su se pobrinuli da upravo oni budu glavna tema dana!

U prijateljskom meču protiv Paname, odigranom u Sent Luisu, reprezentacija BiH imala je podršku kakvu mnogi učesnici Svetskog prvenstva mogu samo da sanjaju. Prema procenama, oko 20.000 navijača popularnih "Zmajeva" okupilo se na stadionu i oko njega, pretvorivši deo američkog grada u pravu malu Bosnu.

Atmosfera je satima pre utakmice bila na vrhuncu. Ulice oko stadiona preplavili su navijači sa zastavama, šalovima i dresovima reprezentacije.

Posebnu pažnju privukla je ogromna bosanska džezva, koja je postala jedna od glavnih atrakcija okupljanja navijača, a snimci su ekspresno zapalili društvene mreže.

Prema pisanju lokalnih medija iz Sent Luisa, džinovska džezva dopremljena je kao simbol bosanske kulture, a navijačima je deljena tradicionalna bosanska kafa. Sent Luis inače važi za jedan od gradova sa najvećom bosanskohercegovačkom zajednicom van granica BiH, pa ne čudi što su Zmajevi imali gotovo domaći teren.

Dodatnu emociju izazvao je i trenutak tokom zagrevanja, kada je sa razglasa odjeknuo legendarni hit Halida Bešlića "Ljiljani". Hiljade navijača pevale su uglas, a snimci tog prizora ubrzo su preplavili društvene mreže.

Na terenu je selekcija Sergeja Barbareza remizirala sa Panamom rezultatom 1:1. Bosna i Hercegovina povela je golom Nikola Katić, dok je izjednačenje Panami doneo Giovanni Ramos u finišu prvog poluvremena.

Ipak, utisak je da će se mnogo više pričati o onome što se dešavalo na tribinama nego o samom rezultatu. Dok odbrojavaju dane do početka Mundijala, navijači Bosne i Hercegovine poslali su jasnu poruku - gde god da igraju Zmajevi, tamo je i Bosna. A kada se pojavi džinovska džezva usred Amerike, teško je ostati ravnodušan.