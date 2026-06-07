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Iranska fudbalska reprezentacija moraće da, na dane igranja utakmica na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država u okviru predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu, istog dana doputuje u SAD i istog dana da ih napusti, izjavio je danas iranski ambasador u Meksiku Abolfazl Pasandideh.

"Možemo da uđemo u zemlju ujutru, a moramo da je napustimo istog dana", rekao je Pasandideh, prenosi Al Džazira.

Usled američko-izraelskog rata protiv Irana, baza iranskog tima tokom trajanja turnira koji se održava u SAD, Meksiku i Kanadi, biće u Meksiku, umesto u američkoj saveznoj državi Arizoni, kako je prvobitno planirano.

Iran bi trebalo da odigra sve tri utakmice grupne faze na zapadnoj obali SAD, počevši od utakmice protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna.

Mehdi Taremi kapiten reprezentacije Irana Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Tim će se kasnije tokom juna suočiti i sa Belgijom u Los Anđelesu i Egiptom u Sijetlu.

Ranije danas, iranski mediji su javili da su SAD odbile da izdaju vize delu stručnog i administrativnog osoblja nacionalnog fudbalskog tima Irana uoči Svetskog prvenstva 2026. godine.

Prema pisanju iranskih medija, vize su odobrene svim igračima u 26-članom timu, ali je više članova stručnog štaba i administracije, uključujući medicinsko i analitičko osoblje, odbijeno.

Iran - fudbalska reprezentacija Foto: Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Dmitry Rogulin / Zuma Press / Profimedia

Predsednik Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija (FIFA) Đani Infantino i visoki zvaničnici su razgovarali sa iranskim vlastima iza zatvorenih vrata u nastojanju da spreče ono što su neki opisali kao jednu od najvećih diplomatskih kriza u istoriji Svetskog prvenstva, navodi Al Džazira.

Iranski zvaničnici su više puta tvrdili da su zemlje domaćini obavezne da garantuju jednak tretman svim kvalifikovanim timovima u skladu sa principima fer-pleja.

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Mundijal radost Izvor: Drustvene mreže