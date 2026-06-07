Martinez i Simeone doneli pobedu "gaučosima".
FIFA WC 2026
ARGENTINCI DIŽU FORMU PRED START MUNDIJALA: Pao Honduras, Mesi nije igrao
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Fudbaleri Argentine savladali su Honduras rezultatom 2:0 u pretposlednjem pripremnom meču pred Mundijal.
Za aktuelne šampione nije igrao Lionel Mesi, a golove su postigli Lautaro Martinez u 37. iz penala i Đulijano Simeone u 55. minutu. Argentinci će poslednju proveru imati 10. juna protiv Islanda.
Na Mundijalu će igrati u grupi J sa Alžirom, Austrijom i Jordanom.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
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