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Fudbaleri Argentine savladali su Honduras rezultatom 2:0 u pretposlednjem pripremnom meču pred Mundijal.

Za aktuelne šampione nije igrao Lionel Mesi, a golove su postigli Lautaro Martinez u 37. iz penala i Đulijano Simeone u 55. minutu. Argentinci će poslednju proveru imati 10. juna protiv Islanda.

Na Mundijalu će igrati u grupi J sa Alžirom, Austrijom i Jordanom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

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