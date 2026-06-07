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Fudbaleri Brazila savladali su Egipat rezultatom 2:1 u poslednjem pripremnom meču za Mundijal u Klivlendu.

Strelci za tim Karla Anćelotija bili su Bruno Gimaraeš u sedmom i Endrik u 52. minutu, dok je za Egipćane pogodio Mostafa Ziko u 11. minutu.

Problem za Brazil mogla bi da bude ozbiljna povreda desnog beka Rome Veslija, koji je u suzama završio utakmicu već u 16. minutu.

Nejmar ponovo nije bio u protokolu, dok je za Egipat Mohamed Salah odigrao drugih 45 minuta. Brazil će na Mundijalu igrati u grupi C protiv Maroka, Haitija i Škotske.

Egipćani su u grupi G sa Belgijom, Novim Zelandom i Iranom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

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Stadion Marakana u Brazilu Izvor: Kurir sport