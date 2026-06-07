SUZE, JECAJI I OČAJ! Potresna scena na klupi Brazila: Doživeo povredu pred start Mundijala - kamera zabeležila emotivni slom na klupi!
Ozbiljan udarac doživeo je Brazil na generalnoj probi pred Svetsko prvenstvo, pošto je standardni desni bek Vesli doživeo povredu koja je odmah izazvala veliku zabrinutost u stručnom štabu i među navijačima.
Nakon jednog nezgodnog duela, Vesli je ostao da leži na travi. Sa bolnom grimasom na licu držao se za nogu, a medicinski tim je brzo reagovao i izneo ga sa terena. Međutim, ono što je dodatno uznemirilo sve jeste scena sa klupe - fudbaler je viđen kako u suzama sedi pored saigrača, potpuno slomljen i vidno pogođen mogućnošću ozbiljnije povrede.
Jecao je Vesli na klupi, dok ga je tešio jedan član stručnog štaba...
U brazilskom kampu trenutno vlada neizvesnost, jer se čeka detaljna medicinska procena. Strahuje se da bi moglo da se radi o povredi koja bi mogla da ga izbaci iz ritma pred sam početak Mundijala, što bi bio ogroman problem za selektora i defanzivnu liniju tima.
I dok se čeka zvanična informacija o stanju Veslija, atmosfera u ekipi je naglo pala, a fokus je sa fudbala prešao na brigu i zabrinutost.
Tek u drugom planu ostala je sama utakmica, koju je Brazil rešio u svoju korist rezultatom 2:1, a odlučujući trenutak ponovo je pripao mladom Endriku. Ulaskom sa klupe pokazao je mirnoću i kvalitet, postigavši gol koji je doneo pobedu Brazilu, ali ni njegova nova sjajna partija nije uspela da zaseni tešku povredu koja je obeležila veče.