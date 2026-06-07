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1/8 Vidi galeriju Detalji sa meča Brazil - Egipat, povreda Veslija i sjajan gol Endrika. Foto: William Volcov/Brazil Photo Pres / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Nakon jednog nezgodnog duela, Vesli je ostao da leži na travi. Sa bolnom grimasom na licu držao se za nogu, a medicinski tim je brzo reagovao i izneo ga sa terena. Međutim, ono što je dodatno uznemirilo sve jeste scena sa klupe - fudbaler je viđen kako u suzama sedi pored saigrača, potpuno slomljen i vidno pogođen mogućnošću ozbiljnije povrede.

Jecao je Vesli na klupi, dok ga je tešio jedan član stručnog štaba...

U brazilskom kampu trenutno vlada neizvesnost, jer se čeka detaljna medicinska procena. Strahuje se da bi moglo da se radi o povredi koja bi mogla da ga izbaci iz ritma pred sam početak Mundijala, što bi bio ogroman problem za selektora i defanzivnu liniju tima.

I dok se čeka zvanična informacija o stanju Veslija, atmosfera u ekipi je naglo pala, a fokus je sa fudbala prešao na brigu i zabrinutost.

Tek u drugom planu ostala je sama utakmica, koju je Brazil rešio u svoju korist rezultatom 2:1, a odlučujući trenutak ponovo je pripao mladom Endriku. Ulaskom sa klupe pokazao je mirnoću i kvalitet, postigavši gol koji je doneo pobedu Brazilu, ali ni njegova nova sjajna partija nije uspela da zaseni tešku povredu koja je obeležila veče.

Endrik Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia