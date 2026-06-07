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Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku sve je bliže, a ljubitelji fudbala širom planete već odbrojavaju dane do početka najveće sportske smotre na svetu.

U susret 23. Mundijalu, prisetićemo se nekih od najneverovatnijih, najemotivnijih i najinspirativnijih priča koje su obeležile prethodna prvenstva i ostale zauvek upisane u istoriju fudbala.

Ne morate da volite fudbal da biste se oduševili dobrom fudbalskom pričom, a ova je upravo takva.

Reč je o najboljoj mundijalskoj reklami koja je ikada snimljena, a iza koje se krije istinita priča koja je pre više od jedne decenije šokirala čitav svet.

Naime, pred Mundijal 2014. godine čileanski rudari, koji su 2010. godine preživeli 69 dana zakopani u rudniku San Hos,e poslali su snažnu poruku svojoj reprezentaciji, koju su u grupi čekali velikani poput Španije i Brazila.

Svojim fudbalerima poručili su tada da ne postoji "grupa smrti" za one koji su smrt već pobedili, a njihova moćna poruka oduševila je čitav svet.

1/4 Vidi galeriju Rudari iz Čilea, reklama za Mundijal 2014. Foto: Screenshot

"Na ovom istom mestu bili smo zarobljeni 70 dana. Zemlja nas je progutala. Bio je to trenutak da dokažemo od čega smo satkani. Znali smo da tamo gore, napolju, milioni Čileanaca veruju u nas - a ova zemlja je bila svedok svega toga", rekao je Mario Sepulveda, uzeo prah i sa drugovima iz rudnika počeo da je puni u specijalne posude.

"E, zato ovu zemlju nosimo u Brazil! I to na teren za trening u kampu naše reprezentacije. Da ga napuni nadom i hrabrošću! I da pokaže svetu da ništa nije nemoguće za Čileanca!", izgovorio je "Super Mario" i, podigavši ton, nastavio:

"Španci su jaki?! Holanđani su jaki?! MA, NE PLAŠIMO SE MI 'GRUPE SMRTI'! MI NE MARIMO ZA SMRT... JER MI SMO SMRT - VEĆ POBEDILI!"

Ceo svet je čuo za dramu rudara koji su bili skoro otpisani kada je zemljotres učinio da njih 33 budu odsečeni od sveta, gotovo prežaljeni, i "sahranjeni živi" sa zalihama koje su bile dovoljne za dve nedelje.

Kako su preživeli - čudesno je pitanje, ali je nakon što je sva nada izubljena, u zemlji koja ih je prekrila pronađena poruka:

"Estamos bien en el refugio, los 33". "Dobro smo, u skloništu, nas 33".

Svi rudari, njih 33, izvučeni su iz rudnika zadovoljavajućeg zdravlja, a širom zemlje slavilo se tada.

Da li je zemlja smrti koja je postala zemlja života inspirisala čileanske fudbalere, nije ni važno, ali je Čile četiri godine napravio pravo malo fudbalsko čudo, i poslao kući svetske šampione iz Španije, prošavši "grupu smrti".

U fudbalu, kao i u životu, čuda su moguća!

00:16 Mundijal 2026, Panini sličice, Nikolas Taljafiko Izvor: Kurir