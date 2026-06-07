Slušaj vest

Velika neprijatnost zadesila je reprezentaciju Iraka svega nekoliko dana pred početak Svetskog prvenstva.

Najveća zvezda tima i čovek koji je odveo svoju zemlju na Mundijal posle punih 40 godina, Ajmen Husein (30), zadržan je po dolasku u Sjedinjene Američke Države - čak sedam sati proveo na dodatnim proverama na aerodromu u Čikagu!

1/5 Vidi galeriju Napadač reprezentacije Iraka - Ajmen Husein Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, LUIS LICONA / imago sportfotodienst / Profimedia, Julio Cesar AGUILAR / AFP / Profimedia

Dok su njegovi saigrači bez većih problema prošli graničnu kontrolu i nastavili put ka bazi reprezentacije, irački golgeter je prošao pravu golgotu. Američke službe izdvojile su ga radi dodatnog bezbednosnog skrininga, a prema navodima više stranih medija, tokom provere pregledan mu je i mobilni telefon.

Članovi iračke delegacije pokušavali su da ubrzaju proceduru, ali bez uspeha. Reprezentacija je na kraju morala da napusti aerodrom bez svog najboljeg napadača, koji je tek nakon višesatnog ispitivanja dobio dozvolu za ulazak u zemlju.

Još veći problem doživeo je fotograf nacionalnog tima Talal Salah. On je, prema dostupnim informacijama, zadržan više od deset sati, takođe je prošao detaljnu proveru telefona, a na kraju mu je ulazak u SAD potpuno odbijen.

Pojedini mediji na Bliskom istoku navode da je do problema navodno došlo zbog moguće zabune oko identiteta i podudaranja imena sa drugim iračkim državljaninom, iako zvanične potvrde za sada nema.

Husein je jedan od najvažnijih igrača iračke reprezentacije. Upravo je njegov gol doneo Iraku plasman na Svetsko prvenstvo, prvo još od Mundijala u Meksiku 1986. godine. Sa 33 pogotka najbolji je strelac među aktivnim reprezentativcima svoje zemlje i jedan od najvećih ljubimaca navijača.

Dodatnu težinu celoj priči daje i činjenica da je napadač tokom života prošao kroz teške porodične tragedije. Njegov otac je ubijen 2008. godine, dok je stariji brat nestao tokom sukoba sa ekstremistima i nikada nije pronađen.

Iračani se sada nadaju da ova nesvakidašnja drama neće ostaviti trag na njihovom glavnom adutu pred start Svetskog prvenstva, gde ih u grupi čekaju izuzetno zahtevni rivali - Francuska, Senegal i Norveška.