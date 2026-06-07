Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

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Prvi je iz aviona izašao kapiten reprezentacije Ehsan Hajsafi, koji je predvodio ekipu obučenu u plave sakoe i bele majice. Iranski fudbaleri su po sletanju na aerodrom u Tihuani prošli kratku bezbednosnu kontrolu meksičkih vlasti, nakon čega su autobusom napustili aerodrom.

1/5 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na izlazu iz aerodroma dočekalo ih je dvadesetak navijača Irana koji su mahali nacionalnim zastavama.

Učešće Irana na Mundijalu, čiji su domaćini zajednički SAD, Meksiko i Kanada, dodatno je zakomplikovano ratnim okolnostima u zemlji. Problemi sa izdavanjem američkih viza ranije su primorali iransku reprezentaciju da pripremnu bazu premesti iz Tusona u Tihuanu, grad na granici sa američkom saveznom državom Kalifornijom.

Selekcija Irana prethodno je trenirala u Antaliji, odakle je privatnim avionom direktno doputovala u Meksiko.

Prema navodima iranske državne televizije, deo delegacije i dalje nema odobrene američke vize. Među njima su generalni sekretar Fudbalskog saveza Irana Hedajat Mombeini i potpredsednik saveza Mehdi Mohamad Nabi.

Iran će prvi meč na Svetskom prvenstvu odigrati 15. juna protiv Novog Zelanda u Kaliforniji, dok ga šest dana kasnije na istom mestu očekuje duel sa Belgijom. Poslednji susret grupne faze Iranci će igrati 26. juna u Sijetlu protiv Egipta.

Postoji mogućnost da se Iran i Sjedinjene Američke Države sastanu u šesnaestini finala 3. jula u Arlingtonu, ukoliko obe selekcije zauzmu drugo mesto u svojim grupama.

Predsednik SAD Donald TrAmp izjavio je još u martu da ne smatra prikladnim učešće Irana na turniru, navodeći zabrinutost za bezbednost igrača. Dan kasnije iz iranske reprezentacije poručili su da "niko ne može da ih isključi" sa Svetskog prvenstva.

Iran je u ponedeljak objavio konačan spisak putnika za Mundijal. Na njemu se nalazi 17 igrača iz domaćeg prvenstva, čiji klubovi nisu odigrali takmičarske utakmice od februara zbog ratnih okolnosti. Među onima koji nisu uvršteni u tim nalazi se i nekadašnji prvi napadač reprezentacije Sardar Azmoun, koji je izostavljen još u martu.

Iranski ministar sporta ranije je ocenio da učešće reprezentacije na Svetskom prvenstvu možda neće biti moguće, ali je Fudbalski savez Irana u maju potvrdio da nastavlja pripreme za nastup na najvećem fudbalskom takmičenju.