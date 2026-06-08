Slušaj vest

Nova drama potresla je organizatore Svetskog prvenstva u SAD!

Devet osoba povređeno je u pucnjavi koja se dogodila u Kanzas Sitiju, gradu koji će tokom Mundijala biti baza reprezentacije Engleske. Incident se dogodio oko četiri sata ujutru u subotu na Trost aveniji, svega nekoliko kilometara od trening centra i hotela koje će koristiti "Gordi Albion".

Baza Engleske na Mundijalu u SAD Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Prema informacijama američke policije, po dolasku patrola na lice mesta zatečena je velika grupa ljudi koja se u panici razbežala nakon pucnjave. Prve tri povređene osobe zbrinute su na mestu događaja, dok je još šest ljudi kasnije samostalno potražilo medicinsku pomoć, čime je broj povređenih porastao na devet. Srećom, za sada nema životno ugroženih.

Iako se engleska reprezentacija u trenutku incidenta nalazila na pripremama na Floridi, vest je izazvala veliku pažnju britanskih medija. "The Times", TalkSport i drugi ostrvski mediji odmah su počeli da analiziraju bezbednosne mere koje čekaju reprezentaciju po dolasku u Misuri.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da osumnjičeni za pucnjavu još nisu uhapšeni, a motiv napada nije poznat. Istraga je u toku, dok policija pojačava prisustvo u gradu koji će tokom Mundijala ugostiti neke od najvećih fudbalskih reprezentacija sveta.

Engleska bi trebalo da stigne u Kanzas Siti 13. juna, gde će biti smeštena u hotelu koji britanski mediji opisuju kao "tvrđavu". Oko baze planirane su brojne bezbednosne mere, uključujući fizičke barijere, pojačano prisustvo policije i specijalne protokole zaštite.

Dodatnu nervozu među navijačima izaziva činjenica da je Kanzas Siti već bio poprište jedne od najpoznatijih pucnjava poslednjih godina, kada je tokom parade povodom osvajanja Superboula 2024. godine jedna osoba ubijena, a desetine ranjene.

Ipak, lokalne vlasti pokušavaju da smire situaciju. Prema prvim informacijama, pucnjava nije bila povezana sa Svetskim prvenstvom niti sa dolaskom reprezentacija.