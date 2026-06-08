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Loša izdanja Hrvatske u pripremnim utakmicama pokrenula su talas nezadovoljstva u medijima i među navijačima, koji smatraju da ekipa nije na nivou koji se očekuje pred veliko takmičenje.

Analize iz hrvatskih portala ukazuju da ekipa u pojedinim segmentima igre nije izgledala ubedljivo, posebno u defanzivnoj organizaciji i tranziciji, gde su protivnici previše lako dolazili u opasne situacije.

Hrvatski mediji ističu da reprezentacija u Rijeci i Varaždinu nije delovala kao tim spreman za visoke domete, uz ocenu da su problemi u igri vidljivi u svim fazama - od napada do defanzive.

Posebno se naglašava da je protiv Slovenije Hrvatska imala ozbiljnih problema u tranziciji, gde su protivnici lako dolazili u situacije "jedan na jedan" i stvarali višak prostora iza veznog reda. Analize upozoravaju da bi protiv jačih rivala takvi propusti mogli biti znatno skuplje kažnjeni.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč za Mundijal, Hrvatska - Belgija Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Belga / Sipa USA / Profimedia

Dodatnu tenziju izazvala su i pitanja o stanju napadača Andreja Kramarića, za kojeg se u javnosti pojavila priča o mogućim problemima sa povredama i igranju pod terapijama.

Na konferenciji za medije situacija je eskalirala kada je selektor Zlatko Dalić burno reagovao na novinarsko pitanje i ušao u žestoku raspravu.

"Rekao sam i prošli put da se on meni ne žali", kazao je Dalić, a zatim dodao oštrijim tonom: "Ako se žali tebi, meni se ne žali. On trenira svaki trening maksimalno, svaku utakmicu želi igrati. Ako imaš informacije, reci mi da i ja znam. Ne žali se na treningu, svaki odradi do kraja. Kakve vi imate kombinacije, ne znam. Očito piješ kavu na pravom mjestu", rekao je vidno iznervirani Dalić.

Ovaj istup dodatno je podigao temperaturu u javnosti, gde se već danima raspravlja o formi reprezentacije i mogućim problemima u igri.

Prema analizama i ocenama posle poslednjih utakmica, dodatni udarac za stručni štab predstavlja i podatak da je upravo selektor Dalić među najlošije ocenjenima, što je dodatno pojačalo kritike i pritisak uoči početka Mundijala.