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U susret 23. Mundijalu, prisetićemo se nekih od najneverovatnijih, najemotivnijih i najinspirativnijih priča koje su obeležile prethodna prvenstva i ostale zauvek upisane u istoriju fudbala.

Ne morate da volite fudbal da biste uživali u dobroj sportskoj priči. Ponekad su najveće drame skrivene daleko od terena, a jedna od njih vezana je za najpoznatiji trofej u istoriji fudbala. Trofej Žila Rimea, namenjen osvajaču Svetskog prvenstva, decenijama je bio simbol najveće fudbalske slave, ali i predmet opsesije lopova.

Trofej Žila Rimea, namenjen pobedniku Svetskog prvenstva, izazivao je divljenje ljubitelja fudbala i često bio meta pljačkaša, a neverovatne priče vezane za „sveti gral“ najvažnije sporedne stvari na svetu dostojne su i holivudskih filmova.

Trofej Žila Rimea Foto: Profimedia

Godine 1966. održano je Svetsko prvenstvo u Engleskoj, a domaćin je prvi i jedini put postao svetski prvak. Engleze su do titule predvodili braća Čarlton, Bobi Mur i Džef Harst, koji je u finalu protiv Zapadne Nemačke postigao het-trik u pobedi od 4:2.

Fudbalska asocijacija Engleske dobila je trofej u januaru 1966. godine. Uglavnom su ga čuvali u svom sedištu, poznatom kao Lankaster Gejt. Povremeno su ga iznosili zbog različitih izložbi, a jedna takva organizovana je 19. marta. Firma „Stepmeks“ dobila je dozvolu da izloži trofej uz uslov da pored njega neprekidno budu dva čuvara. Trofej je bio osiguran na 30.000 funti, iako je njegova stvarna vrednost procenjivana na oko 3.000 funti.

Međutim, 20. marta, tokom popodnevne smene, trofej je nestao! Novi čuvari primetili su da je neko ušao na zadnja vrata prostorije u kojoj je pehar bio izložen. Lopovi su bili brzi, vratili su se istim putem kojim su došli, a niko ih nije video.

1/6 Vidi galeriju Kako je pas Pikls spasao legendarni trofej. Foto: Profimedia

Već narednog dana priča je obišla svet. Čuvari su pokušali da izbegnu sramotu opisujući potencijalne kradljivce, ali nisu dobro uskladili iskaze pa su dali različite opise osumnjičenih.

U to vreme fudbalski i državni funkcioneri Engleske doživeli su krađu kao veliku nacionalnu sramotu i činili su sve da vrate ukradeni pehar. Dok vest još nije dospela u medije, Fudbalska asocijacija Engleske trudila se da što više zataška ceo slučaj.

Angažovan je skulptor Džordž Bird da izradi repliku trofeja, dok je istragu u najvećoj tajnosti vodio detektiv Skotland jarda Bil Litl. Ipak, takva tajna nije mogla dugo da se čuva, pa je javnost ubrzo saznala za veliku krađu.

Predsednik Fudbalskog saveza Engleske Džo Mers nekoliko dana kasnije dobio je anonimni poziv. Rečeno mu je da će mu na adresu Fudbalskog kluba Čelsi biti dostavljen paket. U njemu se nalazio odvojeni deo trofeja i zahtev za otkup od 15.000 funti.

Na poruci je pisalo:

„Za mene je to samo komad zlata. Ako ne dobijem odgovor do četvrtka ili petka, smatraću da je spreman za topljenje.“

Mers je kontaktirao policiju i dogovorena je primopredaja, koja je bila samo delimično uspešna. Policija je pronašla Edvarda Bečlija, sitnog lopova i trgovca polovnim automobilima, ali trofej nije pronađen.

Pas Pikls Foto: Profimedia

Tada na scenu stupa jedan pas.

Dan kasnije Dejvid Korbet šetao je ulicama Londona sa svojim psom Piklsom. Pikls je nešto uporno njuškao, a zatim se zaustavio pored jednog žbuna. Ubrzo je pronašao paket u kojem se nalazio predmet umotan u stare novine. Bio je to, ni manje ni više, nego trofej Žila Rimea!

Pikls je preko noći postao nacionalni heroj. Pojavio se u nekoliko televizijskih emisija i filmova, dok je njegov vlasnik dobio nagradu od 6.000 funti. Nažalost, samo godinu dana kasnije pas je uginuo nakon što se, jureći mačku, zapleo u sopstveni povodac. Sahranjen je u dvorištu porodične kuće, a njegova ogrlica danas se nalazi u Nacionalnom fudbalskom muzeju u Mančesteru.

Nakon trijumfa Engleske, trofej Žila Rimea ostao je na Ostrvu naredne četiri godine. Kada je Brazil 1970. osvojio treću titulu svetskog prvaka, FIFA je odlučila da pehar trajno dodeli „kariokama“.

Međutim, 1983. godine fudbalski svet ponovo je ostao u šoku. Trofej je još jednom ukraden, ovoga puta iz prostorija Fudbalskog saveza Brazila u Rio de Žaneiru.

Nažalost, ovoga puta nije bilo psa Piklsa da spase stvar. Posle poslednje krađe pehar nikada nije pronađen, pa se pretpostavlja da su ga lopovi pretopili u zlatne poluge.

Tako je zauvek nestao jedan od najpoznatijih sportskih trofeja svih vremena – istinski „sveti gral“ svetskog fudbala.