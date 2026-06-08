Njihov izbor nije bila Srbija

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Svetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku okupiće najbolje reprezentacije planete, a među učesnicima će se naći i nekoliko igrača srpskog porekla koji će braniti boje drugih nacionalnih timova.

Najveću pažnju privlači Aleksandar Pavlović, mladi vezista minhenskog Bajerna, koji je izabrao da reprezentativnu karijeru gradi u dresu Nemačke. Iako je postojala mogućnost da zaigra za Srbiju, Pavlović je odlučio da prihvati poziv „pancera“ i već se ustalio u njihovom nacionalnom timu. "Zasluge" za to odlaze i na račun tadašnjeg selektora Dragana Stojković koji je imao nevešte ispade u javnosti na temu mladog fudbalera koji je tada debitova za Bajern.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Pavlović Foto: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Austrija će na Mundijalu imati dvojicu fudbalera srpskih korena. Iskusni Marko Arnautović godinama je jedan od najprepoznatljivijih igrača austrijske reprezentacije, dok će mu društvo praviti Saša Kalajdžić, napadač koji je, uprkos brojnim problemima sa povredama tokom karijere, ostao važan deo selekcije.

Šteta što nismo uspeli da se "izborimo" za bar jednog od ove dvojice sjajnih napadača...

1/6 Vidi galeriju Marko Arnautović i Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U dresu Australije nastupiće Miloš Degenek, dobro poznato ime ljubiteljima fudbala u Srbiji. Nekadašnji defanzivac Crvene zvezde već godinama predstavlja jednu od standardnih opcija u zadnjoj liniji „kengura“. Degenek je odrastao u Australiji i bilo je prirodno da na taj način "uzvrati" ovoj državi i nastupa za njih.

Novi Zeland će predstavljati Marko Stamenić, vezista koji vuče porodične korene iz Srbije. Tokom prethodnih godina izrastao je u jednog od najvažnijih igrača svoje reprezentacije i očekuje se da ima značajnu ulogu i na svetskoj smotri.

1/10 Vidi galeriju Marko Stamenić - bivši fudbaler Zvezde Foto: FK Olimpijakos, Starsport/Srđan Stevanović, Www.crvenazvezdafk.com

Posebnu pažnju domaće javnosti privlači slučaj Sameda Baždara. Nekadašnji napadač Partizana prošao je mlađe selekcije Srbije, ali je kasnije odlučio da seniorsku karijeru nastavi u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, sa kojom je izborio plasman na Mundijal.

Uz Baždara, boje Bosne i Hercegovine braniće i Jovo Lukić, fudbaler rođen u Srbiji koji je kroz svoje partije zaslužio mesto u nacionalnom timu susedne države.

Da li su oni imali mesta u reprezentaciji Srbije? Pitanje je, ali svakako smo se olako odrekli obojice.

Iako Srbija neće imati predstavnike među ovim igračima kada je reč o reprezentativnom dresu, činjenica da će čak sedmorica fudbalera srpskog porekla igrati na najvećoj fudbalskoj pozornici govori o talentu i kvalitetu igrača koji svoje korene vuku sa ovih prostora.

Nama ostaje da se zapitamo: Zašto oni nisu deo srpskog državnog tima... (pa da svi zajedno od kuće prate Mundijal)