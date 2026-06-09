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U susret 23. Mundijalu, prisetićemo se nekih od najneverovatnijih, najemotivnijih i najinspirativnijih priča koje su obeležile prethodna prvenstva i ostale zauvek upisane u istoriju fudbala.

Ne morate da volite fudbal da biste se oduševili dobrom mundijalskom pričom, a ova je upravo takva.

Šta ako vam kažemo da je jedan od najvećih preokreta u istoriji Mundijala možda počeo čašom piva? Više od pet decenija nakon Svetskog prvenstva u Meksiku, Englezi i dalje veruju da njihov bolan poraz od Zapadne Nemačke nije bio slučajnost. Trovanje najboljeg golmana sveta, iscrpljujuće putovanje i niz sumnjivih okolnosti stvorili su priču koja ni danas ne prestaje da izaziva rasprave.

Mundijal u Meksiku 1970. Foto: Profimedia

Reprezentacija Engleske na Mundijal u Meksiku 1970. godine stigla je kao branilac titule i jedan od glavnih favorita za podizanje pehara, ali je doživela neuspeh već u četvrtfinalu turnira.

Poraženi su od ljutog rivala Zapadne Nemačke, a čitava javnost na Ostrvu bila je ubeđena da je njihova reprezentacija bila žrtva velike zavere.

Englezi se nisu proslavili u grupnoj fazi. U poslednjem kolu su teškom mukom savladali Čehoslovačku i kao drugoplasirani, iza Brazila, prošli u četvrtfinale, gde ih je čekao okršaj sa Zapadnom Nemačkom.

Igrači su pred meč sa Nemcima imali dva dana odmora, pa je selektor Alf Remzi odlučio da opusti fudbalere i dozvoli im da posete luksuzni kantri klub „Gvadalahara“, koji se nalazio u blizini njihovog hotela.

Igrači su poneli svoju hranu, ali ne i piće, što je bila velika greška. Legendarni golman Engleske Gordon Benks popio je pivo i gorko se pokajao zbog toga.

1/6 Vidi galeriju Legendarni engleski golman - Gordon Benks Foto: Stanley Devon / News Licensing / Profimedia, Karl Schnoerrer / AFP / Profimedia

„Ne sećam se da li je boca bila otvorena kada su mi je poslužili ili ju je konobar otvarao u mom prisustvu, ali znam da sam se pola sata kasnije osećao veoma loše“, otkrio je kasnije Benks u svojoj autobiografiji.

Benks se otrovao i čitavu noć mučili su ga povraćanje i dijareja. Praktično je proveo noć pored WC šolje.

Međutim, tu nije bio kraj mukama Engleza. Tada je važilo pravilo da pobednici grupa ostaju u istom gradu, dok drugoplasirani putuju njima na noge. Tako su Englezi morali da se sele u Leon, koji je bio nekoliko stotina kilometara udaljen od Gvadalahare.

Zanimljivo, u poslednjem trenutku zabranjeno im je da putuju avionom, uz objašnjenje da je pista premala, pa su morali da provedu pet sati u autobusu bez klime. Da stvar bude još čudnija, Nemci su u Leon stigli avionom.

Težak put najteže je pao Benksu, koji se nije oporavio od trovanja. Mučili su ga jaki bolovi u stomaku i nepodnošljiva mučnina.

„To nije bio običan bol u stomaku. Osećao sam se veoma slabo. Nastavio sam da se znojim i tresem kao da sam usred zime ostavljen napolju bez ičega na sebi“, prisetio se Benks.

Kada su stigli u Leon, usledio je novi šok. Smestili su ih u katastrofalan motel na koji su se ranije žalili reprezentativci Bugarske, a kada su tražili da budu premešteni u hotel u kojem je bio smešten Peru, njihov zahtev je odbijen.

Jutro pred utakmicu sa Zapadnom Nemačkom Benks se osećao nešto bolje i verovao je da će moći da izađe na teren. Međutim, tokom sastanka mu je ponovo pozlilo i lekari su procenili da nije sposoban za igru.

„Dok je Alf govorio, počeo sam da stenjem, bolovi su se vratili. Osetio sam se užasno, košulja mi se zalepila za telo od znoja i onesvestio sam se“, ispričao je slavni golman.

Tako je, potpuno nespreman, šansu da brani dobio tadašnji golman Čelsija Piter Boneti. Imao je svega pola sata da se pripremi za meč i bio je izuzetno nervozan.

Englezi su odlično počeli utakmicu i delovalo je da izostanak Benksa neće značajnije uticati na rezultat. Vodili su 2:0, a onda je usledio neverovatan preokret Nemaca.

Boneti je loše reagovao kod gola Franca Bekenbauera za 2:1 u 68. minutu. Osam minuta pre kraja napravio je novu grešku, pa je Uve Zeler doneo izjednačenje. U produžecima je Gerd Miler zapečatio sudbinu aktuelnih svetskih šampiona.

Nesrećni golman Čelsija našao se na brutalnom udaru kritika engleske javnosti. Napadi su bili toliko surovi da je njegova majka morala da napiše pismo jednom listu i zamoli ih da prestanu. Boneti posle toga više nikada nije branio za reprezentaciju Engleske.

Englezi i danas tvrde da su na Mundijalu u Meksiku bili žrtve velike zavere.