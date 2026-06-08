Fudbaleri Irana koji su izborili plasman na mundijal 2026

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Iranski reprezentativci su po izlasku iz aviona u Tihuani nosili zlatne bedževe sa brojem "168", koji predstavlja broj poginulih u napadu izvedenom 28. februara. Među stradalima je bio veliki broj dece.

Iranska ambasada u Mađarskoj objavila je fotografije igrača na društvenim mrežama uz poruku koja podseća na tragediju u Minabu.

Reprezentacija Irana je i ranije odala počast žrtvama. Uoči prijateljske utakmice u turskoj Antaliji tokom marta, igrači su tokom intoniranja himne držali školske rančeve u roze i ljubičastoj boji kao simbol sećanja na nastradalu decu.

Odgovornost za napad nije zvanično preuzela nijedna država. Napad je izazvao oštre reakcije međunarodne javnosti, uključujući kritike iz Ujedinjenih nacija i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Američka vojska saopštila je da sprovodi istragu i naglasila da nikada ne bi namerno gađala civile.

Iran je u poslednjem trenutku promenio planove za pripreme pred Mundijal i umesto u američkoj saveznoj državi Arizoni bazu uspostavio u Tihuani. Delegacija je privatnim avionom doputovala iz turskog grada Antalija.

Iranska reprezentacija sve utakmice grupne faze igraće u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je proces izdavanja viza za članove delegacije bio otežan. Pojedini predstavnici tima navodno nisu dobili dozvole za ulazak zbog veza sa iranskom Revolucionarnom gardom.

Iran bi prvi meč na Svetskom prvenstvu trebalo da odigra 15. juna protiv reprezentacije Novog Zelanda, zatim će se sastati sa Belgijom 21. juna, dok je duel sa Egiptom zakazan za 26. jun.

1/5 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Irana Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U slučaju da obe selekcije zauzmu drugo mesto u svojim grupama, Iran i SAD mogli bi da se sastanu već u šesnaestini finala 3. jula u Arlingtonu u saveznoj državi Teksas.

Kurir sport / Sportske.net