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Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine obeležila je i velika tragedija nakon što je 24-godišnji državljanin Kenije Džon Ndžau Kibue izgubio život usled teških povreda zadobijenih na stadionu Lusail.

Kibue je radio kao pripadnik obezbeđenja na najvećem stadionu Mundijala, a nesreća se dogodila nakon četvrtfinalnog susreta između Argentine i Holandije.

Prema navodima organizatora takmičenja, mladi Kenijac je pao sa velike visine dok je bio na dužnosti. Hitne službe odmah su reagovale i prevezle ga u bolnicu u Dohi, gde je tri dana bio na intenzivnoj nezi. Uprkos naporima lekara, preminuo je 13. decembra 2022. godine.

Organizacioni komitet Svetskog prvenstva saopštio je da je pokrenuta istraga kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Porodica preminulog zatražila je dodatna objašnjenja o tome kako je došlo do kobnog pada.

1/8 Vidi galeriju Mundijal 2026 Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Andreas Prott / Alamy / Profimedia

Vest o smrti Džona Ndžaua Kibuea odjeknula je širom sveta i bacila senku na završnicu Mundijala, a brojni navijači i sportski radnici odali su počast mladom Kenijcu koji je radio na obezbeđenju jednog od najvećih sportskih događaja na planeti.