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Andres Eskobar bio je kolumbijski fudbaler i reprezentativac koji je tragično okončao život posle Mundijala 1994. godine.

Kolumbija je na Svetsko prvenstvo 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama došla sa velikim očekivanjima. Ekipa je važila za jednog od favorita iz senke, ali turnir je za njih počeo loše i završio se još gore.

1/6 Vidi galeriju Andres Eskobar Foto: Profimedia, MIKE NELSON / AFP / Profimedia, Romeo GACAD / AFP / Profimedia

U drugoj utakmici grupne faze protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, Eskobar je nesrećno postigao autogol, koji je doprineo porazu Kolumbije od 2:1. Taj trenutak kasnije je postao simbol tragedije, iako je ekipa već bila u teškoj situaciji nakon ubedljivog poraza od Rumunije.

Kolumbija je eliminisana sa Mundijala već u grupnoj fazi, a igrači su se vratili kući pod velikim pritiskom i tenzijama u zemlji, gde je fudbal bio povezan i sa jakim kriminalnim strukturama.

Nekoliko dana nakon povratka u Kolumbiju, 2. jula 1994. godine, Andres Eskobar je ubijen ispred jednog bara u Medeljinu. Prema izveštajima, ubica mu je prišao i ispalio više hitaca, uz povike vezane za autogol koji je postigao na Svetskom prvenstvu.

Njegova smrt izazvala je šok širom sveta i postala simbol mračne strane sporta, gde pritisak, očekivanja i nasilje mogu imati tragične posledice. Hiljade ljudi prisustvovalo je njegovoj sahrani, a FIFA i fudbalska zajednica odale su mu počast kao igraču koji nikada nije zaslužio takav kraj.

Danas se Andres Eskobar pamti kao jedan od najtužnijih likova u istoriji Svetskih prvenstava i simbol toga koliko fudbal može biti više od igre - ali i koliko opasno može postati kada se pređe granica sporta.

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