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Dijego Armando Maradona, jedan od najvećih fudbalera svih vremena, vratio se na Svetsko prvenstvo 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama kao vođa reprezentacije Argentine i simbol jedne nove šanse za nacionalni tim.

Argentina je na turnir došla sa velikim očekivanjima, a Maradona je bio glavna zvezda ekipe. Međutim, njegovo učešće na Mundijalu završilo se na dramatičan način već tokom grupne faze.

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Nakon utakmice protiv Nigerije, Maradona je bio izabran za doping kontrolu. Test je pokazao prisustvo zabranjene supstance efedrin, što je izazvalo veliki skandal na Svetskom prvenstvu.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) odmah ga je suspendovala i izbacila sa turnira, a kasnije mu je izrečena kazna od 15 meseci zabrane igranja fudbala na međunarodnom nivou.

Maradona je tvrdio da nije namerno koristio nedozvoljene supstance, već da mu je davan vitaminski koktel od strane ličnog tima, ali odluka nije promenjena.

Argentina je nakon njegovog izbacivanja izgubila snagu na terenu i ubrzo ispala sa turnira, a njegov odlazak označio je jedan od najdramatičnijih trenutaka u istoriji Svetskih prvenstava.

Mundijal 1994. godine tako je ostao upamćen i kao kraj Maradonine reprezentativne ere, ali i kao momenat kada je fudbalski svet izgubio svog najvećeg asa na najvećoj sceni.

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