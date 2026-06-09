Udarni trio Španije biće spreman za Mundijal.
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ŠPANIJA DRHTI ZBOG JAMALA PRED MUNDIJAL! Oglasio se sleketor "crvene furije" Luis de la Fuente!
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Selektor Španije Luis de la Fuente izjavio je da očekuje da Lamin Jamal, Niko Vilijams i Viktor Munjos budu spremni za predstojeći Mundijal.
Španci igrajuprotiv Zelenortskih Ostrva, a meč je zakazan za 15. juna u Atlanti.
Lamin Jamal i baka na Foto: PrintscreenInstagram/ fabriziorom
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Pored Španije i Zelenortskih Ostrva u grupi H na SP se nalaze još Urugvaj i Saudijska Arabija.
- Oporavak trojice igrača ide po planu. Oni prate specifičan plan treninga. Ako nastave ovako, očekujemo da sva trojica budu na raspolaganju za prvu utakmicu 15. juna - izjavio je De la Fuente na konferenciji za medije u Puebli, preneo je zvanični sajt Fudbalskog saveza Španije.
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