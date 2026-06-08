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Somalijski sudija Omar Abdulkadir Artan, koji se nalazi na listi arbitara za predstojeće Svetsko prvenstvo u organizaciji FIFA, navodno nije uspeo da uđe u Sjedinjene Američke Države, uprkos tome što je prethodno dobio neophodnu vizu.

Prema navodima afričkih medija, Artan je po dolasku u SAD zaustavljen od strane američkih imigracionih službi i nije mu odobren ulazak u zemlju. Umesto priključenja ostalim službenim licima na turniru, vraćen je u Tursku, odakle je doputovao.

Ovaj slučaj izazvao je veliko iznenađenje u fudbalskim krugovima, s obzirom na to da je Artan jedan od najcenjenijih sudija na afričkom kontinentu i da je zvanično delegiran od strane FIFA za Mundijal.

Za sada nema zvaničnog objašnjenja američkih vlasti zbog čega je doneta odluka o uskraćivanju ulaska, što je dodatno otvorilo prostor za brojne spekulacije u javnosti, posebno u Africi.

Kako se početak Svetskog prvenstva približava, ostaje da se vidi da li će Omar Abdulkadir Artan ipak dobiti priliku da bude deo najveće fudbalske smotre i deli pravdu na terenu.

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