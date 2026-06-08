VELIKI PEH ZA ORANJE: Zvezda Arsenala propušta Svetsko prvenstvo zbog povrede
"Odbrambeni 24-godišnji fudbaler se nije dovoljno oporavio od povrede prepone kako bi na medicinski odgovoran način učestvovao na Svetskom prvenstvu", saopštila je reprezentacija Holandije, preneo je danas Skaj.
Timber je odsustvovao više od dva meseca zbog povrede prepone, a u utakmici njegovog Arsenala i Pari Sen Žermena, 30. maja u finalu Lige šampiona, ušao je u igru sa klupe.
"U konsultaciji sa medicinskim timom, odlučeno je da Timber napusti trening kamp reprezentacije u Njujorku posle utakmice protiv Uzbekistana. Uz tebe smo, Jurijen", navodi se u saopštenju.
Timber se povredio sredinom marta tokom utakmice protiv Evertona u Premijer ligi. Propustio je poslednjih sedam prvenstvenih utakmica tokom kojih je Arsenal osvojio titulu, al vratio se na teren u drugom poluvremenu utakmice protiv Pari Sen Žermena.