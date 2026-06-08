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"Odbrambeni 24-godišnji fudbaler se nije dovoljno oporavio od povrede prepone kako bi na medicinski odgovoran način učestvovao na Svetskom prvenstvu", saopštila je reprezentacija Holandije, preneo je danas Skaj.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Amstersdama Foto: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia

Timber je odsustvovao više od dva meseca zbog povrede prepone, a u utakmici njegovog Arsenala i Pari Sen Žermena, 30. maja u finalu Lige šampiona, ušao je u igru sa klupe.

"U konsultaciji sa medicinskim timom, odlučeno je da Timber napusti trening kamp reprezentacije u Njujorku posle utakmice protiv Uzbekistana. Uz tebe smo, Jurijen", navodi se u saopštenju.

Timber se povredio sredinom marta tokom utakmice protiv Evertona u Premijer ligi. Propustio je poslednjih sedam prvenstvenih utakmica tokom kojih je Arsenal osvojio titulu, al vratio se na teren u drugom poluvremenu utakmice protiv Pari Sen Žermena.