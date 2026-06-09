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Francuska je u proveri pred Mundijal upisala sigurnu pobedu protiv Severne Irske 3:1, a meč je u potpunosti obeležio Majkl Olise, koji je postigao het-trik i još jednom potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi pred start turnira.

"Trikolori" su od starta kontrolisali ritam utakmice, a Olise je prvi put pogodio u 43. minutu, kada je sjajnim osećajem u kaznenom prostoru završio akciju i doneo prednost Francuzima pred odlazak na odmor.

Već na početku drugog poluvremena usledio je novi udar - u 49. minutu Olise je ponovo bio na pravom mestu i iskoristio odbijenu loptu, potvrdivši potpunu dominaciju domaćina.

Severna Irska je uspela da se vrati u meč u 64. minutu preko Patrika Kelija, ali to nije poremetilo Francuze koji su nastavili da kontrolišu igru.

Tačku na meč i svoj het-trik Olise je stavio u 75. minutu, kada je preciznim udarcem još jednom matirao rivala i izazvao oduševljenje na tribinama.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Francuske - Olise Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia

Selektor Didije Dešan izveo je gotovo najjači sastav, a Francuska je tokom većeg dela meča delovala dominantno, iako je u pojedinim trenucima pokazala i određene slabosti u defanzivi koje je rival iskoristio za počasni gol.

Olise je jasno stavio do znanja da bi mogao biti jedan od ključnih aduta Francuske na predstojećem Mundijalu i bio je centralna figura napada “trikolora”, direktno učestvujući u svim ključnim momentima.

Kilijan Mbape je imao nekoliko pokušaja, ali nije uspeo da se upiše u strelce, dok je Olise potpuno preuzeo scenu i zasenio najveće zvezde ekipe.

"Trikolori" uoči Mundijala deluju sve uigranije, a Olise sve više izlazi iz senke najvećih zvezda i nameće se kao novi lider generacije koja napada svetsku titulu.

Francuska će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi I protiv Senegala, Iraka i Norveške, a forma Olisea u ovom trenutku uliva ogromno samopouzdanje navijačima "trikolora".