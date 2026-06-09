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Reprezentativci Švajcarske privode kraju pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Tokom slobodnog vremena odlučili su da se opuste i prisustvuju jednoj bejzbol utakmici u San Dijegu, ali je upravo tada nastala situacija koja je izazvala brojne komentare.

U centru pažnje našli su se Granit Džaka i Rikardo Rodrigez, koji su fotografisani dok pokazuju simbol dvoglavog orla, gest kojim Džaka kad god stigne provocira naš narod.

Džaka i Rodrigez pokazuju dvoglavog orla Foto: Printscreen

Nije ovo prvi put da se Džaka i pojedini švajcarski reprezentativci nađu u fokusu javnosti zbog sličnih poteza. Uprkos tome što su svesni da ovakvi simboli izazivaju brojne reakcije, njihovo pojavljivanje ponovo je pokrenulo rasprave.

Fotografije su izazvale podeljene reakcije čak i među navijačima Švajcarske. Dok jedni smatraju da je reč o ličnom izražavanju identiteta, drugi ocenjuju da takvim gestovima nema mesta u reprezentaciji Švajcarske.

Pojedini navijači otišli su i korak dalje i njihova reakcija bila je brutalna, te su poručili da bi Džaka i Rodrigez, ukoliko žele da ističu taj simbol, trebalo da nastupaju za Albaniju ili tzv. Kosovo, a ne za švajcarski nacionalni tim.

Švajcarska je u dosadašnjem delu priprema odigrala dva kontrolna meča. Prvo je savladala Jordan rezultatom 4:1, dok je potom remizirala protiv Australije (1:1).

Na predstojećem Mundijalu Švajcarci će se takmičiti u grupi sa Katarom, Bosnom i Hercegovinom i Kanadom. Posebnu pažnju javnosti privlači duel protiv selekcije BiH, za koji se očekuje veliko interesovanje, uz nadu da će sve proteći bez incidenata i kontroverzi.

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Zagrljaj Džake i Piksija Izvor: Kurir