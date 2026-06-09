NOVA SRAMOTNA PROVOKACIJA SRBOMRZCA GRANITA DŽAKE! Pokazivao dvoglavog orla usred Amerike i, najgore od svega, NIJE JEDINI! Reakcija javnosti bila je BRUTALNA!
Reprezentativci Švajcarske privode kraju pripreme za predstojeće Svetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Tokom slobodnog vremena odlučili su da se opuste i prisustvuju jednoj bejzbol utakmici u San Dijegu, ali je upravo tada nastala situacija koja je izazvala brojne komentare.
U centru pažnje našli su se Granit Džaka i Rikardo Rodrigez, koji su fotografisani dok pokazuju simbol dvoglavog orla, gest kojim Džaka kad god stigne provocira naš narod.
Nije ovo prvi put da se Džaka i pojedini švajcarski reprezentativci nađu u fokusu javnosti zbog sličnih poteza. Uprkos tome što su svesni da ovakvi simboli izazivaju brojne reakcije, njihovo pojavljivanje ponovo je pokrenulo rasprave.
Fotografije su izazvale podeljene reakcije čak i među navijačima Švajcarske. Dok jedni smatraju da je reč o ličnom izražavanju identiteta, drugi ocenjuju da takvim gestovima nema mesta u reprezentaciji Švajcarske.
Pojedini navijači otišli su i korak dalje i njihova reakcija bila je brutalna, te su poručili da bi Džaka i Rodrigez, ukoliko žele da ističu taj simbol, trebalo da nastupaju za Albaniju ili tzv. Kosovo, a ne za švajcarski nacionalni tim.
Švajcarska je u dosadašnjem delu priprema odigrala dva kontrolna meča. Prvo je savladala Jordan rezultatom 4:1, dok je potom remizirala protiv Australije (1:1).
Na predstojećem Mundijalu Švajcarci će se takmičiti u grupi sa Katarom, Bosnom i Hercegovinom i Kanadom. Posebnu pažnju javnosti privlači duel protiv selekcije BiH, za koji se očekuje veliko interesovanje, uz nadu da će sve proteći bez incidenata i kontroverzi.
BONUS VIDEO: