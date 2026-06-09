NAJVATRENIJA HRVATICA DOBILA POSAO NA MUNDIJALU! Ivana Knol mora da zabavlja navijače, muškarci jedva čekaju da je vide! Sprema se potpuni HAOS u SAD!
Najpopularnija hrvatska navijačica, Ivana Knol, ponovo je u centru medijske pažnje pred predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu.
Nakon što je privukla poglede javnosti u Rusiji 2018, a zatim doživela globalnu slavu u Kataru 2022. godine, atraktivna Hrvatica je za Mundijal 2026. obezbedila i zvaničan angažman od strane krovne fudbalske organizacije (FIFA).
Njen zadatak biće da podigne atmosferu među navijačima uoči i nakon velikog derbija prvog kola grupne faze između reprezentacija Brazila i Maroka.
Dok se sam meč Grupe C igra na njujorškom stadionu "MetLife", FIFA organizuje zvanične fan-zone širom Sjedinjenih Američkih Država.
Ivana će nastupati u Los Anđelesu, na čuvenom stadionu LA Memorial Coliseum, gde će kao zvanični DJ puštati muziku i animirati publiku pre i posle utakmice.
Brazila