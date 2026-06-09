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Najpopularnija hrvatska navijačica, Ivana Knol, ponovo je u centru medijske pažnje pred predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Nakon što je privukla poglede javnosti u Rusiji 2018, a zatim doživela globalnu slavu u Kataru 2022. godine, atraktivna Hrvatica je za Mundijal 2026. obezbedila i zvaničan angažman od strane krovne fudbalske organizacije (FIFA).

Njen zadatak biće da podigne atmosferu među navijačima uoči i nakon velikog derbija prvog kola grupne faze između reprezentacija Brazila i Maroka.

Ivana Knol objavila spot i pesmu Foto: Knolldoll/youtube

Dok se sam meč Grupe C igra na njujorškom stadionu "MetLife", FIFA organizuje zvanične fan-zone širom Sjedinjenih Američkih Država.

Ivana će nastupati u Los Anđelesu, na čuvenom stadionu LA Memorial Coliseum, gde će kao zvanični DJ puštati muziku i animirati publiku pre i posle utakmice.

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Ivana Knol Aston Martin Izvor: instagram/knolldoll

Brazila