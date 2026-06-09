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Kapiten fudbalske reprezentacije Japana Vataru Endo izjavio je danas da ta selekcija ima velika očekivanja od predstojećeg Svetskog prvenstva.

"Daćemo sve od sebe da, sa ponosom i strašću, postignemo nešto što nikada ranije nismo videli u istoriji japanskog fudbala", rekao je Endo.

Fudbalera Liverpula i njegove saigrače je na treningu u bazi u Nešvilu pratilo više od 5.000 navijača. Neki od njih su doputovali iz Japana, drugi iz Mičigena, Atlante, pa čak i Ostina. Japan je završio jednočasovni trening tako što su se igrači smenjivali u deljenju poklona navijačima.

Fudbalska reprezentacija Japana igraće na svom osmom uzastopnom Svetskom prvenstvu i cilja da prođe grupnu fazu treći put zaredom. Sledeći korak je plasman dalje od osmine finala, što je najbolji rezultat Japana.

Japan će igrati u Grupi F sa Holandijom, Švedskom i Tunisom.

Svetsko fudbalsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku počinje u četvrtak.

Beta