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Španija je završila pripreme za Svetsko prvenstvo u velikom stilu - pobedom nad Peruom 3:1 u meču odigranom u Puebli, ali i dalje glavna tema nije rezultat, već stanje prve zvezde tima Lamin Jamala.

"Crvena furija" je dominirala od starta, a mrežu Peruanaca načeo je Mikel Ojarzabal u 19. minutu, da bi Pedri u 32. duplirao prednost i već tada praktično rešio pitanje pobednika.

U nastavku je usledio i autogol Pedra Galesea u 53. minutu, dok je Peru uspeo samo da ublaži poraz preko Hairoa Velesa u 66. minutu.

Međutim, u prvom planu ponovo je bila zabrinutost zbog izostanka Lamina Jamala, koji je zajedno sa Nikom Vilijamsom i Viktorom Munjosom preskočio meč zbog problema sa povredama i ostao u trening bazi u SAD.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal - pripreme za Mundijal Foto: Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia, Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Španski mediji navode da se kod Jamala radi o opreznom pristupu medicinskog tima i “kontrolisanom oporavku”, kako bi mlada zvezda bila potpuno spremna za start turnira, dok se u stručnom štabu ne želi rizik pred najvažnije utakmice.

Selektor Luis de la Fuente poručio je ranije da postoji optimizam da bi trio mogao da bude spreman već za prvi meč na Mundijalu protiv Zelenortskih Ostrva, ali u Španiji i dalje vlada doza opreza jer je Jamal, kao najeksponiraniji igrač ekipe, pod posebnom pažnjom.

U međuvremenu, Pedri i Ojarzabal su pokazali da Španija ima širinu i bez najvećih zvezda, ali svi pogledi i dalje su upereni ka - stanju Lamina Jamala.

“Crvena furija” će na Mundijalu igrati još protiv Saudijske Arabije i Urugvaja, ali uoči starta turnira jasno je da se sve u Španiji i dalje vrti oko jedne teme – da li će prva zvezda tima biti spremna na vreme.