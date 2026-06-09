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Portparol saveza, Tomislav Pacek, uputio je zvanično upozorenje javnosti i medijima nakon što se na društvenim mrežama pojavio potpuno izmišljeni razgovor sa selektorom nacionalnog tima Zlatkom Dalićem.

Iz saveza su apelovali na sve novinarske redakcije i pratioce tamošnjeg fudbala da budu oprezni, da ne nasedaju na ovu prevaru i da nipošto ne prenose pomenuti tekst, s obzirom na to da je reč o čistoj dezinformaciji.

“Selektor nikome nije davao intervju u prethodnom periodu, niti je uopšte razgovarao sa ovim autorom. Molimo vas da ne prenosite taj intervju i ne dajete nezasluženu promociju autoru i portalu. HNS i selektor će direktno reagovati prema autoru i zaštititi ugled selektora”, upozorili su iz HNS-a.

"Intervju je objavio i portal Kamenjar, koji u novinarskom smislu izgleda kao “korpa za otpatke”, pa objavljuje sve što mu dođe pod ruku, odnosno sve što bi moglo da donese klikove. Pre upozorenja HNS-a, reagovao je portal Index objavom da je Dalić dao intervju osuđenom bludniku: ‘Hvala vam na brojanicama i molitvama", navodi maxpotal iz Hrvatske.

1/8 Vidi galeriju Zlatko Dalić Foto: Instagram / Daliczlatko, Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

U tekstu se tvrdi da je Zlatko Dalić pred sam put na Mundijal u Ameriku razgovarao za portal "Bez Cenzure". Kao autor tog izmišljenog intervjua potpisan je Mladen Pavković, uz kojeg je zalepljena etiketa da je „osuđenik za blud nad tinejdžerkom“.

Ovu tešku optužbu na račun Pavkovića je više puta plasirao portal Index. Međutim, u pitanju je bila neprvostepena presuda koja je nakon Pavkovićeve žalbe oborena, pa je postupak na kraju rešen u njegovu korist. Pošto su tu neproverenu informaciju sa Indexa slepo kopirali i ostali mediji, ali i pojedine javne ličnosti, Pavković je odlučio da pravdu potraži na sudu i pokrenuo je čitav niz tužbi.