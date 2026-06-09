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Nova žestoka rasprava o Svetskom prvenstvu i plasmanu reprezentacija zahvatila je region nakon što je Fra Mario Knezović iz Franjevačkog samostana u Mostaru izneo zapaljive komentare o fudbalskom Mundijalu i plasmanu Bosne i Hercegovine.

U gostovanju na SUM TV, Knezović je doveo u pitanje vrednost proširenog formata Svetskog prvenstva, tvrdeći da je odluka FIFA da poveća broj učesnika sa 32 na 48 "obezvredila takmičenje".

"Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo, nije istina. Kriterijum je za Svetsko 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosetili, hajde da povećamo na 48. To je socijalni šešir za sirotinju i ne znam ni ja za koga", rekao je Knezović.

On je poručio da se današnji plasman ne može porediti sa ranijim turnirima, posebno ističući razliku u broju učesnika.

"Ne možemo govoriti da je uspeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. Ovo je šarena laža", dodao je on.

1/5 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegove reči izazvale su pravu buru na društvenim mrežama, gde su se komentari podelili između onih koji se slažu da je format Mundijala "razvodnjen" i onih koji smatraju da je svaki plasman na Svetsko prvenstvo – istorijski uspeh bez obzira na broj učesnika.

Izjava mostarskog franjevca izazvala je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, gde su brojni navijači i javnost oštro reagovali na njegov stav i način na koji je komentarisao plasman nacionalnog tima na Svetsko prvenstvo. U Bosni vlada nezadovoljstvo i bes zbog, kako se navodi u komentarima, nipodaštavanja uspeha reprezentacije i umanjivanja istorijskog značaja plasmana na Mundijal.