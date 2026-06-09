"LAŽ JE DA SE BOSNA PLASIRALA NA MUNDIJAL" Komšije kipte od besa, brutalne reči iz Mostara odjekuju regionom: Ovo je šarena laža!
Nova žestoka rasprava o Svetskom prvenstvu i plasmanu reprezentacija zahvatila je region nakon što je Fra Mario Knezović iz Franjevačkog samostana u Mostaru izneo zapaljive komentare o fudbalskom Mundijalu i plasmanu Bosne i Hercegovine.
U gostovanju na SUM TV, Knezović je doveo u pitanje vrednost proširenog formata Svetskog prvenstva, tvrdeći da je odluka FIFA da poveća broj učesnika sa 32 na 48 "obezvredila takmičenje".
"Laž je da se Bosna i Hercegovina plasirala na Svetsko prvenstvo, nije istina. Kriterijum je za Svetsko 32 reprezentacije, a onda su se ovi zbog love dosetili, hajde da povećamo na 48. To je socijalni šešir za sirotinju i ne znam ni ja za koga", rekao je Knezović.
On je poručio da se današnji plasman ne može porediti sa ranijim turnirima, posebno ističući razliku u broju učesnika.
"Ne možemo govoriti da je uspeh Bosne i Hercegovine 2026. kao 2014. kada se tada BiH na pravi način plasirala u Brazil među 32 reprezentacije. Ovo je šarena laža", dodao je on.
Njegove reči izazvale su pravu buru na društvenim mrežama, gde su se komentari podelili između onih koji se slažu da je format Mundijala "razvodnjen" i onih koji smatraju da je svaki plasman na Svetsko prvenstvo – istorijski uspeh bez obzira na broj učesnika.
Izjava mostarskog franjevca izazvala je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini, gde su brojni navijači i javnost oštro reagovali na njegov stav i način na koji je komentarisao plasman nacionalnog tima na Svetsko prvenstvo. U Bosni vlada nezadovoljstvo i bes zbog, kako se navodi u komentarima, nipodaštavanja uspeha reprezentacije i umanjivanja istorijskog značaja plasmana na Mundijal.