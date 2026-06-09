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Priča o Rejmonu Domeneku i njegovom načinu vođenja francuske reprezentacije jedna je od najbizarnijih i najzabavnijih anegdota u istoriji modernog fudbala.

Domenek je vodio "Trikolore" od 2004. do 2010. godine. Iako je 2006. uspeo da stigne do finala Svetskog prvenstva (uglavnom zahvaljujući genijalnosti Zinedina Zidana), ostao je upamćen kao čovek koji je fudbalsku taktiku i skauting zamenio - natalnim kartama.

Fudbal, taktika i horoskop: Kako je Rejmon Domenek birao tim prema zvezdama

Zamislite situaciju: vrhunski ste fudbaler, u životnoj ste formi, postižete golove u najjačoj ligi na svetu, ali vas selektor ne zove u reprezentaciju. Razlog? Niste povređeni, niste u svađi s upravom... Jednostavno ste rođeni u pogrešnom mesecu.

Upravo to se dešavalo zvezdama francuskog fudbala tokom šestogodišnje vladavine Rejmona Domeneka na klupi Francuske.

Foto: ALEXANDER JOE / AFP / Profimedia

Astrologija ispred statistike

Domenek nikada nije krio svoju opsesiju astrologijom. Dok su drugi treneri analizirali video-snimke, procente uspešnih dodavanja i fizičku spremu, francuski selektor je proučavao horoskopske znakove svojih igrača, verujući da zvezde direktno utiču na hemiju u timu.

"Kada u odbrani imam lava, uvek imam spreman pištolj jer znam da će u nekom trenutku poželeti da se pokaže i da će nas koštati nečega", izjavio je Domenek jednom prilikom, objašnjavajući svoju odbrambenu filozofiju.

1/5 Vidi galeriju Rejmon Domenek Foto: PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia

Škorpije i Lavovi - "Zabranjene" zone

Najveće žrtve Domenekovog astrološkog skautinga bili su igrači rođeni u znaku Škorpije i Lavova.

Jedan od najboljih krilnih igrača Evrope i legenda Arsenala, Rober Pires, izbačen je iz reprezentacije bez jasnog fudbalskog objašnjenja. Kasnije je postalo jasno - Domenek je verovao da su Škorpije previše impulsivne, osvetoljubive i loše za atmosferu u svlačionici.

Zanimljiva je i priča oko Ludovika Žilija. Iako je 2006. godine blistao u Barseloni i osvojio Ligu šampiona, Žili je izostavljen sa spiska za Svetsko prvenstvo u Nemačkoj. Domenek je smatrao da Lavovi previše vole reflektore i pažnju, što narušava timski duh. Doduše, priča se da je Žili slao i SMS poruke Domenekovoj partnerki, pa su se u ovom slučaju poklopile i zvezde i ljubomora.

Problem sa odbranom: Previše Riba ubija igru

Sa druge strane, Domenek je voleo Ribe. Smatrao ih je prilagodljivim i smirenim. Zbog toga je legendarni napadač Nikola Anelka (rođen u znaku Ribe) imao ogroman kredit kod selektora, uprkos teškom karakteru.

1/5 Vidi galeriju Rejmon Domenek Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, PATRICK HERTZOG / AFP / Profimedia

Ipak, astrologija ima svoje limite. Kada je na Evropskom prvenstvu 2008. uparen tandem odbrambenih igrača u znaku Ribe (Žan-Alen Bumsong i Vilijam Galas), Francuska je doživela debakl. Kritičari su tada ironično pisali da su Domenekove "Ribe" izgledale kao da su stvarno ostale bez vode na terenu.

Prosidba usred katastrofe

Vrhunac apsurda dogodio se 2008. godine. Nakon što je Francuska eliminisana sa Evropskog prvenstva već u grupnoj fazi (izgubivši od Italije 2:0), Domenek je izašao pred milionski auditorijum na nacionalnoj televiziji.

Umesto da podnese ostavku ili analizira poraz, on je uživo u programu zaprosio svoju devojku, TV voditeljku Estel Deni. Javnost je bila besna, a astrolozi bi verovatno rekli da mu je u tom trenutku Merkur bio opasno retrogradan.

Pomračenje u Južnoj Africi (2010)

Sve je došlo na naplatu 2010. godine na Mundijalu u Južnoj Africi. Kada birate tim na osnovu zvezda, a ne karaktera, desi vam se najveći skandal u istoriji francuskog fudbala. Igrači su se pobunili, Anelka je opsovao selektora i bio izbačen, ekipa je odbila da trenira, a Francuska je završila takmičenje kao poslednja u grupi.

Dnevnik koji mnogo toga govori

Svojovremeno su isplivale i beleške iz dnevnika Rejmona Domeneka i one su rekle mnogo toga.

Za Tijerija Anrija zapisao je da je "neoriginalni, egocentrični lav".

Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Joana Grukufa opisao je rečima: "u početku blago autističan, kasnije potpuni moron", dok je za Vilijama Galasa naveo da je tip igrača koji se "stalno žali" i dodao: "Neću još dugo to da trpim."

Ni kapiten Patris Evra nije bio pošteđen. Domenek je zapisao da bi za njega bilo "najbolje da ćuti", dok je za Nikolasa Anelku ostavio samo dve reči - "kompletan idiot" - nakon što ga je napadač ignorisao i prošao pored njega bez pozdrava.

Foto: EPA / T. Mughal

"Ponekad imam napade mržnje prema ovim idiotima", napisao je Domenek o svojoj ekipi.

Kandidat za selektora Srbije

Bio je Domenek i kandidat za selektora Srbije svojovremno, o čemu je govorio za medije.

"Istina je, kontaktirali su me i pitali da li sam zainteresovan da preuzmem fudbalsku reprezentaciju Srbije. Odgovorio sam potvrdno. Nivo vaše selekcije je visok, imate sjajne igrače širom Evrope. Ima mnogo potencijala da se uradi nešto zanimljivo", rekao je tom prilikom Domenek, pa dodao:

"Dok sam nastupao za Olimpik iz Liona, sedamdesetih, dugo godina sam igrao zajedno sa Ljubomirom Mihajlovićem. Puno mi je pričao o tadašnjoj Jugoslaviji, Srbiji, Beogradu. Još tada sam čuo mnogo lepih reči o vama. Bio sam u Beogradu, s timom, i sa mladom reprezentacijom Francuske, i kao posmatrač za nacionalni tim. U takvim situacijama nemate mnogo vremena, obično se dođe po podne, budete na utakmici i povratak je već sutradan. Ali, utisak koji sam za tako kratko vreme uspeo da steknem je zaista bio vrlo prijatan".

Govorio je i o srpskom fudbalu.

"Sve je u organizaciji. Talenti su tu, samo bi trebalo učiniti da igraju zajedno, kao jedan. Imam, naravno, koncepciju kako to može da se ostvari. Inače ne bih razmišljao o selektorskom mestu", istakao je Rejmon Domenek, ali na kraju nije seo na klupu Srbije.

Rejmon Domenek je ostao upamćen kao čovek koji je dokazao da u modernom fudbalu, umesto u zvezde na nebu, ipak treba gledati u zvezde na terenu.

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