Slušaj vest

Priča o žrtvovanju životinja i ritualima u svlačionici uopšte nije bila tajna, a evo kako je to izgledalo:

1. Šok na otvaranju i "pomoć" vračeva

Senegal je na otvaranju Mundijala pobedio aktuelnog svetskog i evropskog šampiona Francusku sa 1:0. To je bio toliki šok da su mediji odmah počeli da kopaju šta se dešava iza kulisa.

Ispostavilo se da je Fudbalski savez Senegala zvanično angažovao i platio nekoliko lokalnih vračeva da putuju sa ekipom u Aziju kako bi im doneli sreću i bacili kletve na protivnike.

Foto: Profimedia

2. Pilići i magični napici u svlačionici

Pre svake utakmice, pa tako i pre te istorijske protiv Francuske, u svlačionici Senegala su se obavljali rituali. Vračevi su klali piliće kao žrtvu duhovima za pobedu, a krv se koristila za ritualno prskanje kopački i stativa.

Foto: Profimedia

Igrači su se pre izlaska na teren mazali posebnim magičnim uljima i napicima (koji su užasno smrdeli), a u čarape i oko zglobova su vezivali amajlije. Domari na stadionima u Koreji i Japanu su bili u potpunom šoku kada su čistili svlačionice nakon Senegalaca, jer su zatečeni tragovi perja, krvi i spaljenog bilja.

1/5 Vidi galeriju Reprezentacija Senegala na Afričkom Kupu nacija Foto: Ulrik Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Vincent KAMTO / imago sportfotodienst / Profimedia

3. Francuski "kontra-napad"

Najluđa stvar u celoj priči je što su Francuzi znali za ovo! Čuveni francuski fudbaler Đibril Sise je pre utakmice zvao svoju majku koja se takođe razumela u afričke rituale. Ona mu je rekla: "U problemu ste, Senegalci su unajmili najmoćnije vračeve i žrtvovali su životinje, izgubićete." Francuska je na tom turniru ispala odmah u grupi, bez ijednog postignutog gola.

Foto: Profimedia

Senegal je stigao čak do četvrtfinala, gde ih je jedva zaustavila Turska "zlatnim golom".

Tadašnji ministar sporta Senegala je kasnije javno priznao da su vračevi regularno bili na platnom spisku saveza i da su te pobede bile zajednički uspeh fudbalera i "viših sila".