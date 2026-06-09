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Mundijal 1930. godine ostao je upamćen ne samo kao istorijski početak najvećeg fudbalskog takmičenja, već i kao turnir koji je već tada ušao u legendu zbog sudijskih kontroverzi koje i danas izazivaju nevericu.

Jedan od arbitara koji je obeležio to prvenstvo bio je brazilski sudija Žilberto de Almeida Rego, čije se ime i danas vezuje za najspornije momente u istoriji Mundijala.

I danas se u neverici prepričava situacija sa utakmice Argentina - Francuska, gde je Argentina slavila 1:0, ali je meč ušao u istoriju zbog haotične završnice.

Francuska je u finišu jurila izjednačenje, a u jednoj od akcija sudija je prerano svirao kraj utakmice, nekoliko minuta pre isteka regularnog vremena.

Francuzi su jurili zaostatak protiv Gaučosa, gol je visio u vazduhu. U 84. minutu jedan francuski fudbaler se stuštio prema golu rivala, bio je potpuno sam i baš kada je treblo da zatrese mrežu sudija je svirao kraj utakmice! Šest minuta ranije čula se njegova pištaljka!

Almeida Rego Foto: Printskrin / You Tube

Nastao je potpuni haos na terenu, protesti igrača i konfuzija, a prema zapisima iz tog vremena, sudija je čak pokušao da ispravi grešku i pozvao fudbalere da se vrate iz svlačionice kako bi odigrali preostalo vreme, iako je deo ekipe već bio napustio teren.

Verovali ili ne to nije najveća bruka u režiji Rega na ovom šampionatu.

Ono što dodatno učvršćuje reputaciju Almeida Rega kao jednog od najkontroverznijih arbitara u istoriji Mundijala jeste i njegovo suđenje na polufinalu između Urugvaja i Jugoslavije, koje je domaćin dobio rezultatom 6:1.

U polufinalu je usledila verovatno najveća krađa u istoriji Mundijala.

Tog 27. jula 1930. godine je odigrano čuveno polufinale između domaćina Urugvaja i selekcije Kraljevine Jugoslavije.

Nakon veličanstvenog trijumfa protiv Brazila, na našem putu našao se moćni Urugvaj.

Stadion "Sentenario" bio je krcat, više od 100.000 navijača Urugvaja pratilo je uživo ovaj meč.

Već u petom minutu zavladala je potpuna tišina. Đokica Vujadinović snažnim udarcem poslao je loptu u mrežu domaćina za 0:1.

Međutim, bilo je potpuno jasno da Urugvaj ovaj meč ne ne sme da izgubi. Domaćin je morao biti u finalu, pa je brazilski arbitar rešio da uzme stvari u svoje ruke.

Do izjednačenja su došli u 19. minutu iz izuzetno sumnjive pozicije. Pedro Sea je postigao gol, bio je u ofsajdu bar pola metra, ali sudija Rego nije regovao. Uzalud su Jugosloveni širili ruke, pokazao je na centar 1:1.

Usledio je žestok pritisak domaćina. Samo dva minuta kasnije uspevaju preko Anselma da dođu do preokreta 2:1.

Iako smo za samo dva minuta dozvolili rivalu da napravi preokret, nismo potonuli. Usledili su žestoki napadi Jugoslavije. Nakon jedne odbijene lopte Moša Marjanović je u 25. minutu zatresao mrežu Baljestera za izjednačenje 2:2. Sudija je pokazao na centar, a onda je usledio potpuni šok. Urugvajci su izvršili na sudiju Rega, okružili su ga, pokazivali rukom na pomoćnika... Rego nakon toga odlazi na konsultacije sa kolegom i poništavaju gol. Objašnjenje je bilo da je Moša bio u nedozvoljenoj poziciji kad je zatresao mrežu.

1/5 Vidi galeriju Reprezentacija Kraljevine Jugoslavije, 1930. godina Foto: Printskrin / You Tube

U 32. minuta viđen je najveći skandal u istoriji svetskih šampionata. Naime, nakon jednog napada Urugvaja lopta odlazi u gol-aut. Međutim, jedan policajac, koji je bio raspoređen iza gola Jakšića, je vraća u teren. Dok su naši igrači stajali, Dorado centrira do Anselma koji postiže gol za 3:1. Sudija bez trunke stida i srama pokazuje na centar, a naši igrači u neverici posmatraju šta se dešava na terenu.

Do kraja meča Urugvaj je postigao još tri gola, pa je naš tim doživeo nezasluženu katastrofu.

Tri dana kasnije Urugvaj je u finalu savladao Argentinu rezultatom 4:2 i postao šampion sveta u fudbalu.

Turnir iz 1930. godine generalno je bio pun sudijskih polemika i organizacionih problema, sa kriterijumom koji je varirao od utakmice do utakmice i bez jasnih standarda kakve danas poznajemo.