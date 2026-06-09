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Romario je bio genije sa loptom, ali i čovek koji nikada nije voleo da igra po tuđim pravilima. Bio je poznat po burnom temperamentu i sukobima sa utoritetima, a jedna priča koja je prethodila Mundijalu 1994. godine i danas izaziva nevericu među ljubiteljima fudbala.

Prema anegdoti koja je godinama kružila brazilskim i svetskim medijima, Romario je neposredno pred polazak reprezentacije Brazila na Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama odbio da se ukrca u avion. Razlog? Njegova supruga Monika Santoro nije imala dozvolu da putuje sa ekipom.

Navodno je tada poručio da neće krenuti na Mundijal ukoliko njegova izabranica ne dobije zeleno svetlo da bude uz njega tokom turnira. Priča je tokom godina poprimila gotovo mitske razmere i postala deo legende o jednom od najtalentovanijih napadača koje je fudbal ikada video.

Istina ili ne, jedno je sigurno - Brazil bez Romarija nije mogao da zamisli pohod na titulu.

1/4 Vidi galeriju Legendarni brazilski fudbaler - Romario Foto: WEREK / imago sportfotodienst / Profimedia, Profimedia

Već u kvalifikacijama pokazao je koliko znači "kariokama". Kada je Brazil bio pod ogromnim pritiskom i pretio mu neuspeh u borbi za odlazak na Svetsko prvenstvo, upravo je Romario sa dva gola protiv Urugvaja odveo svoju reprezentaciju na Mundijal.

A onda je usledio turnir iz snova.

Romario je uz Bebeta bio prva zvezda Brazila u SAD. Protiv Rusije je načeo mrežu rivala, Kamerunu je takođe zatresao gol, protiv Holandije u četvrtfinalu odigrao jednu od najboljih utakmica na prvenstvu, dok je u polufinalu protiv Švedske postigao presudan pogodak za plasman u finale.

Turnir je završio sa pet golova i statusom najboljeg igrača šampiona sveta.

U finalu protiv Italije nije bilo golova ni posle 120 minuta igre, pa je odluka pala posle penala. Romario je hladnokrvno pogodio sa bele tačke, a nekoliko trenutaka kasnije Roberto Bađo poslao loptu preko gola i Brazilu doneo četvrtu titulu prvaka sveta.

Zbog svega što se događalo pre turnira, priča o čoveku koji navodno nije želeo ni da poleti na Mundijal bez supruge ostala je deo fudbalskog folklora. Bilo da je u pitanju potpuno tačan događaj ili legenda koja je vremenom dobila nove detalje, savršeno oslikava Romarijev karakter.

Jer dok su drugi pratili pravila, Romario je uvek igrao po svojim. A kada je izašao na teren, malo ko je mogao da ga zaustavi.