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Samo nekoliko dana uoči početka Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi, novi problemi potresaju organizaciju turnira. Ovoga puta bukvalno - zemljotres je uznemirio jednu od reprezentacija koja se sprema za nastup na Mundijalu.

Nakon priča o sudiji kojem je zabranjen ulazak u zemlju, kao i optužbi na račun FIFA zbog navodno lažno rezervisanih hotelskih kapaciteta, stigla je još jedna neugodna vest.

Selektor Engleske, Tomas Tuhel, poveo je nacionalni tim u Vest Palm Bič, gde "Gordi Albion" obavlja završne pripreme za prvenstvo. U planu je i prijateljska utakmica protiv Kostarike pred početak grupne faze, ali je trening kamp privremeno prekinut zbog vanredne situacije.

1/7 Vidi galeriju Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je područje udaljeno oko 200 kilometara od baze engleske reprezentacije. Iako prema navodima lokalnih medija nije bilo stradalih niti veće materijalne štete, podrhtavanje tla osetilo se i u kampu Engleske, zbog čega je tim preventivno evakuisan.

Reč je o najjačem zemljotresu koji je pogodio taj deo Sjedinjenih Američkih Država još od 1880. godine.

Dodatnu zabrinutost izazvala je mogućnost pojave cunamija, pošto se epicentar nalazio u blizini kubanske obale. Ipak, opasnost se nije ostvarila. Potres se osetio i u većim gradovima poput Majamija i Džeksonvila.

Engleska reprezentacija će ostati u svojoj bazi još jedan dan, nakon čega sledi duel sa Kostarikom i put ka Kanzas Sitiju, gde će nastaviti takmičenje.

Prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu Englezi igraju protiv Hrvatske u sredu, potom ih 23. juna očekuje duel sa Ganom, dok će grupnu fazu zaključiti mečom protiv Paname 27. juna.

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