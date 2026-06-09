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Fair Play liga će i ove godine organizovati svoju tradicionalnu završnicu sezone kroz manifestaciju “Fair Play Mundijal”, jedinstveni festival dečijeg fudbala koji će po sedamnaesti put spojiti sport, edukaciju, međunarodno prijateljstvo i promociju fer-pleja.

Ovogodišnje izdanje biće najveće do sada i okupiće 48 timova Fair Play lige uzrasta do 10 godina, isti broj učesnika koliko će imati i predstojeće Svetsko prvenstvo 2026. godine koje se zajednički održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Upravo su zemlje domaćini najveće svetske fudbalske smotre prepoznale ideju Fair Play Mundijala kao događaja koji kroz sport povezuje decu, klubove i različite kulture, pa su podršku manifestaciji pružili Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Ambasada Meksika u Srbiji i Ambasada Kanade u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori kao partneri događaja.

Fair Play liga Foto: Fair Play liga

Podrška ambasada zemalja domaćina Svetskog prvenstva 2026. godine predstavlja veliko priznanje za Fair Play ligu i njenu višedecenijsku misiju razvoja sporta dece kroz edukaciju, fer-plej i pozitivne vrednosti. Kroz Fair Play Mundijal, fudbal postaje mnogo više od igre, prostor povezivanja različitih kultura, jezika i prijateljstava, upravo u duhu najvećih međunarodnih sportskih takmičenja.

Poseban značaj podršci ovogodišnjem Fair Play Mundijalu daje i uključivanje Fudbalskog saveza Srbije, koji je kroz svoj program za bazični fudbal pružio snažnu podršku organizaciji manifestacije i razvoju ideje da fudbal dece bude prostor edukacije, zajedništva i zdravog odrastanja.

Pred početak turnira biće organizovano zvanično žrebanje, nakon kojeg će svaki klub dobiti reprezentaciju koju će predstavljati tokom takmičenja, po uzoru na sistem Svetskog prvenstva. Na taj način deca će imati priliku da kroz igru i sport osete deo atmosfere jednog velikog međunarodnog takmičenja.

Fair Play Mundijal tokom prethodnih godina prerastao je okvire klasičnog turnira i postao simbol završnice Fair Play sezone, događaj koji okuplja veliki broj dece, roditelja, trenera i prijatelja sporta, uz poruke poštovanja, tolerancije i fer pleja. Zanimljivo je da je na prvom Fair Play Mundijalu, održanom 2010. godine, među učesnicima bio i današnji reprezentativac Srbije Dušan Vlahović, koji je tada poneo priznanje za najboljeg strelca turnira. I ovogodišnja manifestacija biće organizovana u duhu kampanje “Vi ste tu zbog nas!”, kroz koju Fair Play liga već godinama promoviše sigurnije i pozitivnije okruženje za svu decu koja se bave sportom.

Događaj će i ove godine imati humanitarni karakter. Naime, u saradnji sa organizacijom “SOS Dečija Sela”, Fair Play liga će organizovati dodatne sadržaje, tako da će svi posetioci imati priliku da se takmiče u nožnom tenisu, turniru 3x3 i preciznom šutiranju na gol. Participacija za učešće biće donacija za pomoć humanitarnoj organizaciji. Svečana dodela nagrada najuspešnijim timovima u 21. sezoni FPL, održaće se u nedelju, 14. juna, u 18.30, uoči finalnih utakmice revijalnog turnira.