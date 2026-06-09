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Uoči Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, ugledni sportski portal "The Athletic" objavio je rang-listu dresova svih učesnika Mundijala, a rezultati su već izazvali burne reakcije među navijačima širom sveta.

Posebnu pažnju u regionu privukla je pozicija reprezentacije Hrvatske, čiji je novi dres zauzeo poslednje mesto na listi!

Novinari "Atletika" nemaju dilemu - najružniji je dres "vatrenih".

U komentaru koji je izazvao najviše reakcija navodi se da su kvadratići previše sitni, dok centralni beli deo dresa, prema oceni autora, narušava prepoznatljivi identitet i deluje kao nedovršeno dizajnersko rešenje.

"Ah. Hmmm. Ne. Možete razumeti iskušenje da se poigrate sa već uspostavljenim dizajnom, ali igranje sa kultnom hrvatskom šahovnicom je apsolutno preterano i nažalost, Najki se ovim preigrao. Kvadratići su premali za početak, a to je pre nego što dođete do glupog belog dela u sredini: izgleda kao da je neko pokušao da ovo izmeni na telefonu, stigao do pola bojenja u belo, a onda mu je dosadilo", ističe novinar uglednog portala.

Kako se navodi, utisak je da je originalni koncept “prepravljen do neprepoznatljivosti”, zbog čega je Hrvatska završila na samom dnu rangiranja.

Ni Bosna i Hercegovina nije prošla znatno bolje - njen dres našao se u donjoj polovini liste, na 31. mestu. Ipak, britanski autori su ga ocenili kao korektno dizajnersko rešenje, uz napomenu da brend koji ga potpisuje često ima jednostavniji, ali funkcionalan pristup.

"Kelme nije brend koji nužno povezujete sa elegantnim dizajnom, više sa dresovima nešto lošijeg kvaliteta španskih timova srednjeg ranga. Ali ovo je prilično dobro: žuta nudi prilično lep kontrast u odnosu na tamnoplavu, a ovde su je suptilno koristili na isprekidanim prugama na prednjoj strani, kao i na kragni i manžetnama. Međutim, postoji fundamentalni problem sa bilo kojim Kelme dresom, a to je njihov logo: to je zaista šapa, koja je, prema njihovom korporativnom brendiranju, "više od simbola, to je stav", ali na kraju sve što proizvedu samo čini da izgleda kao promotivna majica za sklonište za kućne ljubimce".

S druge strane, prvo mesto na listi donelo je veliko iznenađenje - dres reprezentacije Gane.

Ocenjen je kao najzanimljiviji i vizuelno najefektniji na celom turniru, uz opis da izgleda poput "raznobojne mreže inspirisane tradicionalnim afričkim motivima", što ga je izdvojilo u odnosu na konkurenciju.

U top pet našli su se još Brazil, Engleska, Nemačka i Maroko, dok su pojedini favoriti navijača ostali niže na listi nego što se očekivalo.