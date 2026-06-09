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Fudbalski savez Irana saopštio je danas da je ukinuta raspodela ulaznica iranskim navijačima za utakmice grupne faze na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Svetsko prvenstvo počinje u četvrtak, a Iran će prvu utakmicu igrati 15. juna u Inglvudu protiv Novog Zelanda, šest dana kasnije takođe u Inglvudu protiv Belgije i 26. juna protiv Egipta u Sijetlu.

Prema propisima Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) svaka fudbalska federacija čija reprezentacija učestvuje na Svetskom prvenstvu ima pravo na osam odsto ulaznica za svaku svoju utakmicu. Fudbalski savez Irana saopštio je da je već počeo da prodaje karte, ali da ih više ne može obezbediti svojim navijačima, od kojih su neki već napravili putne aranžmane.

1/4 Vidi galeriju Navijači Irana Foto: Richard Wareham / imago stock&people / Profimedia

"Uskraćivanje iranskim navijačima pristup njihovoj zakonitoj i zvaničnoj raspodeli ulaznica je postupak suprotan duhu upravljanja međunarodnim takmičenjima i principu jednakosti među zemljama učesnicama. Ovaj razvoj događaja pokreće ozbiljna pitanja o mešanju nesportskih i političkih razmatranja u organizaciju najvećeg svetskog fudbalskog događaja", navodi se u saopštenju Saveza, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Savez je pozvao FIFA da "poštuje principe neutralnosti, pravičnosti i utvrđenih propisa".

Učešće Irana na Svetskom prvenstvu bilo je neizvesno iz bezbdnosnih razloga zbog rata na Bliskom istoku.

Iran je svoju trening bazu prebacio iz Tusona u meksičku Tihuanu, tvrdeći da SAD ne žele da ih ugoste.

Delegacija Irana će zbog toga svaki put morati da doputuje u SAD na dan utakmice i da odmah po završetku napusti zemlju.

Fudbalski savez Irana je nedavno optužio SAD da nisu izdale vize važnim članovima reprezentacije i pojedinim funkcionerima Saveza.

Kurir Sport / Beta

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