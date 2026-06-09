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Uzbekistanska delegacija doputovala je u ponedeljak u Njujork, a nekadašnji italijanski reprezentativac Kanavaro rekao je da su mu objasnili "da su takva pravila", nakon što su igrači, prtljag ekipe pa čak i taktička tabla skenirani i podvrgnuti strogoj kontroli uz pomoć pasa tragača po dolasku na mali stadion na Menhetnu.

"Rekli su mi da su takva pravila. Ali na kraju, takav pregled je bio samo za nas", naveo je Kanavaro, preneo je Skaj.

Strelac jedinog gola za Uzbekistan u porazu od Holandije 1:2 Igor Sergejev rekao je da je prvi put bio podvrgnut takvim merama.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Uzbekistan je debitant na najvećem takmičenju, a igraće u Grupi I sa Kolumbijom, Kongom i Portugalom.

(Beta)